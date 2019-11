Serena Autieri con il marito e la figlia Giulia, pranzo al ristorante e tante tenerezze (Foto)

Tra teatro e serie tv Serena Autieri è impegnatissima ma al primo posto c’è sempre la famiglia, ci sono la figlia Giulia e il marito Enrico Griselli, i suoi amori (foto). Una bellissima famiglia tra le pagine della rivista Oggi; Serena e il marito con la piccola di casa vanno al ristorante insieme. Un pranzo nel ristorante romano Caminetto, in zona Parioli. La Autieri nota subito i paparazzi ma non è per niente infastidita mostra ai fotografi tenerezze e allegria. Giulia è bellissima come la sua mamma, una vera signorina. Bello anche Griselli, Serena poi è sempre meravigliosa. Una giornata in famiglia senza impegni di lavoro. Serena ed Enrico sono sposati dal 2010 e dopo 3 anni il primo marzo è arrivata la loro bimba. Figlia unica ma l’attrice vorrebbe avere un altro figlio.

SERENA AUTIERI DESIDERA ALLARGARE LA FAMIGLIA

Alla rivista Oggi ha confidato che non per nessun motivo vorrebbe che sua figlia rimanesse figlia unica. “Sono una mamma del Sud che vorrebbe gestire ogni cosa in prima persona – ha confessato – Ma quando prendiamo una decisione che riguarda la nostra bambina è sempre condivisa. Le mie priorità? Prima di tutto viene sempre Giulia, anche se io non ho voluto cambiare nulla della mia vita artistica. Ho pensato che fosse giusto “incastrarla” con i miei impegni”. Dopo tanti rinvii adesso avrebbe confidato che sono iniziati i lavori in corso per regalare un fratello o una sorella alla sua Giulia. E se la cicogna fosse già in viaggio visto il cappotto scelto dall’attrice?





Con l’arrivo di un altro bebè tutto si complicherebbe davvero tutto ed è anche per questo che attende il momento giusto, che forse sta per arrivare. La vedremo presto anche in Un passo dal cielo, la quinta stagione, nel ruolo di una altoatesina, una bella sfida per una napoletana come lei.