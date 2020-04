Alessandro Greco e Beatrice Bocci presentano il figlio bellissimo e raccontano la loro quarantena (Foto)

Un collegamento per Alessandro Greco e Beatrice Bocci che inizia a La vita in diretta parlando della loro coppia ma arriva subito Lorenzo, chiamato a gran voce dalla conduttrice, lui è il figlio bellissimo. E lo è davvero Lorenzo che somiglia così tanto alla mamma e che le dà un bacio quando Lorella Cuccarini lo fa notare. Il pubblico adora Alessandro e Beatrice e le più giovani sono già pazze di Lorenzo che sembra volersi fare strada nel mondo dello spettacolo. Come procede la quarantena in casa Greco – Bocci? Per loro c’è tutto il bello di stare insieme ma come per tutti non mancano i dispiaceri di non potere stare con il resto della famiglia. Nei giorni scorsi ha compiuto gli anni la mamma di Beatrice a cui lei ogni tanto porta la spesa o i farmaci che lascia davanti alla porta di casa. Le dispiaceva non farle gli auguri e a La vita in diretta ha raccontato che le ha preparato la torta, ovviamente con tutte le precauzioni necessarie. Le ha portato il dolce fin davanti casa e poi si è allontanata sulle scale per cantarle “Tanti auguri”.

A LA VITA IN DIRETTA ALESSANDRO GRECO E BEATRICE BOCCI

Se la cava benissimo Beatrice Bocci in quarantena anche senza parrucchiere o altro; confida che lei fa sempre tutto da sola, anche la tinta, i colpi di sole. Solo una volta all’anno si fa tagliare i capelli. Complimenti alla bellissima Beatrice che è brava anche in cucina. E’ celiaca e deve quindi preparare tutto senza glutine, dalla focaccia pugliese alle sue ricette non sembra avere problemi.

Sarà lei stessa a preparare la torta per il suo compleanno mercoledì prossimo. Un compleanno importante, 50 anni, e spera che suo marito le faccia qualche bella sorpresa. Intanto, restiamo tutti a casa, impariamo a fare un po’ di tutto.