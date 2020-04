Donatella Rettore a Storie Italiane confida come ha scoperto il tumore e come sta adesso

Donatella Rettore sta bene e si vede, in collegamento con Storie Italiane oggi ha confidato come si sente e come ha vissuto la sua battaglia contro il tumore, soprattutto ha ringraziato commossa tutti. La cantante ha spiegato anche come ha scoperto di avere un tumore passando dal male che spesso si è fatta nella sua vita alla gravità di quanto le è accaduto nei mesi scorsi. Ringrazia i medici che l’hanno tenuta tranquilla e a Eleonora Daniele racconta della visita ginecologica che le ha salvato la vita. Donatella Rettore si è operata il 3 marzo poi il 13 è dovuta tornare in sale operatoria perché era arrivato il risultato della biopsia. All’inizio sembrava solo una cosa da togliere per evitare che diventasse maligna ma poi è arrivata la paura vera, il rischio di metastasi. Per fortuna è andato tutto bene e con il sorriso Donatella Rettore racconta che adesso deve solo stare sotto controllo, che ogni tre mesi deve sottoporsi ai veri esami. Era molto spaventata: “Non sapevo se ne sarei uscita viva” come aveva anche scritto in un suo post.

DONATELLA RETTORE STA BENE DOPO AVERE RIMOSSO IL TUMORE

Deve tutto a quella visita ginecologica: “Non me ne sarei mai accorta da sola. Sembrava una cosa da togliere”. Adesso confida che è “pulita” che la paura è passata, ci sono i controlli da fare ma si sente forte, sta bene.

Ringrazia per l’affetto che ha ricevuto da tutti: “Non pensavo, mi avete commosso, grazie”. Anche le parole della conduttrice la commuovono: “In questa battaglia siamo tutti con te perché tu hai saputo voler bene e questo affetto ti torna da parte del pubblico. Anche tu lo sei una grande guerriera perché hai appena vinto una grande battaglia e lo racconti per dare una grande speranza a tutti”.