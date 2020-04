Domenica delle Palme in tv, su Rai 1 la Santa Messa con Papa Francesco

Sarà una settimana Santa molto diversa quella che ci aspetta. Nessuna processione, nessun rito aperto ai fedeli. Ma la Rai, ci permetterà di seguire tutta la settimana Santa in compagnia di Papa Francesco e si parte oggi, domenica delle Palme con la Santa Messa in diretta su Rai 1. Per l’entrata a Gerusalemme di Gesù niente Palme oggi in tutto il mondo per le strade ma ogni fedele potrà celebrare questa domenica che porterà alla Pasqua, nella sua casa.

Prima della Santa Messa in diretta oggi su Rai 1, seguiremo A Sua Immagine”; il programma torna in diretta oggi domenica 5 aprile alle 10.25, con un appuntamento speciale per la “Domenica delle Palme”.

In attesa della celebrazione liturgica di Papa Francesco, Lorena Bianchetti e i suoi ospiti affronteranno il tema attraverso tutti gli spunti dati dalle cronache di questi giorni difficili.

Qual è il senso della Domenica delle Palme e della Settimana Santa al tempo del coronavirus? Cosa farà il Papa e come si potranno seguire le celebrazioni da casa senza perdere il significato profondo racchiuso in questi riti millenari?

A queste e ad altre domande risponderanno in collegamento con lo studio Rai di Saxa Rubra, don Davide Banzato della “Comunità Nuovi Orizzonti” e il teologo don Armando Matteo.

A completare questa puntata, gli aggiornamenti di Paolo Balduzzi su quanto la Chiesa italiana stia facendo in questi giorni per aiutare le persone che stanno vivendo con maggior difficoltà questa pandemia.

DOMENICA DELLE PALME IN TV: SU RAI 1 LA SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO

Alle 11 su Rai 1-Basilica di San Pietro: Benedizione delle Palme S.Messa celebrata da Papa Francesco e Recita dell’ Angelus – A cura del TG1 e Rai Vaticano in collegamento con Vatican Media.

Ricordiamo inoltre che ogni sacerdote avrà modo di celebrare nella sua parrocchia la Santa Messa, come avvenuto anche nelle passate settimane. Si potranno seguire in Radio, per chi ha una frequenza abitualmente o in streaming, con gli orari stabiliti dai singoli sacerdoti.

Vi ricordiamo che anche la messa con Papa Francesco potrà essere seguita in streaming sul sito della Rai.