L’Italia prega con Papa Francesco: ascolti record per la Messa domenica delle Palme su Rai 1

E’ difficile in questo periodo parlare di dati auditel e di ascolti ma cerchiamo di farlo sempre con il massimo rispetto. Oggi però, che dobbiamo rendere noti i dati auditel della Santa Messa della domenica delle palme con Papa Francesco in diretta su Rai 1, è più semplice in qualche modo. Non perchè siamo felici di immaginare 7 milioni di italiani che invece di ricevere la benedizione delle Palme in piazza, che invece di andare a Messa nelle proprie parrocchie, sono rimasti in casa. E’ più semplice perchè parlare di record di ascolti per una Messa, fa bene anche al cuore, in qualche modo. E’ il simbolo di una Italia che si ferma davanti alla tv mentre si prepara magari il pranzo della domenica; è il simbolo delle famiglie che si ritrovano ad ascoltare Papa Francesco.

Forse anche pochi sette milioni considerato quello che sta succedendo, qualcuno potrebbe obiettare. Ma per chi ha una conoscenza dei dati di ascolto, questi sono numeri che passeranno alla storia. In una basilica di San Pietro praticamente deserta, risuonavano solo le parole di Papa Francesco, il suo affanno dopo la breve camminata. Il pontefice ci ha invitato a riflettere sui veri valori della vita, su tutte le cose che potremmo fare e non facciamo, sulle cose importanti di cui realmente abbiamo bisogno. E poi una riflessione sui veri eroi di questi giorni: medici, infermieri, personale che lavora in ospedale, italiani e non che lavorano per permetterci di continuare una parvenza di vita normale. Parole dette con delicatezza, in semplicità, per arrivare a tutti, proprio come è nello stile di Papa Francesco.

Supereremo tutto, anche questo.

L’ITALIA PREGA DAVANTI ALLA TV PER LA SETTIMANA SANTA: GLI ASCOLTI DEL 5 APRILE 2020

A Sua Immagine prima della Messa con Papa Francesco viene visto da 2.784.000 spettatori pari ad uno share del 20.2% e la Santa Messa delle Palme è stata seguita da 7.328.000 spettatori (39.9%).

Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.288.000 telespettatori con il 18.1% di share mentre la Santa Messa segna il 10.6% con 1.396.000 spettatori . Anche Mediaset opta per la Santa Messa, che da Rete 4 passa su Canale 5 e fa bene.