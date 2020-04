LIVE Non è la D’Urso: dopo le critiche, Barbara D’Urso opta per maggiore sobrietà

Deve esser stata davvero una settimana di fuoco per Barbara D’Urso! La conduttrice Mediaset è stata subissata di critiche a causa di quanto accaduto proprio sette giorni fa nel talk show LIVE Non è la D’Urso: la conduttrice si è prestata ad una preghiera in diretta televisiva assieme al leader della Lega Matteo Salvini; un gesto reputato fuori luogo e con fini propagandistici un po’ da tutti i principali siti d’opinione e sui social. Una protesta così imponente da aver fatto partire persino una raccolta firme con cui chiedere pubblicamente la chiusura dei programmi di Barbara D’Urso. Ad oggi la suddetta raccolta firme ha raggiunto quasi il mezzo milione di adesioni.

La conduttrice nel corso dei suoi ultimi appuntamenti di Pomeriggio5 ha fatto finta di nulla ma qualcosa dev’esser accaduto: la puntata del 5 aprile di LIVE Non è la D’Urso è stata drasticamente modificata rispetto al solito virando addirittura sulla sobrietà.

LIVE Non è la D’Urso: dopo le critiche, virata di sobrietà

Come già detto, nella puntata del 5 aprile 2020 di LIVE Non è la D’Urso, la trasmissione sembrava quasi un’altra: gli ospiti, i contenuti e persino i momenti più leggeri sono stati tutti trattati con una evidente e forzata sobrietà rispetto al solito.

Cancellati tutti gli opinionisti solitamente esagitati, fumantini o tendenti al trash: niente Alessandra Mussolini, Alba Parietti, Alessandro Sallusti, Alda D’Eusanio, Gianluigi Nuzzi, Giovanni Ciacci ed affini. Al contrario, invece, è sovraggiunta persino una nuova opinionista: la telegiornalista del TG5 Elena Guarnieri.

Nel pieno rispetto della sobrietà, sono stati cancellati tutti gli spazi dedicati ai video virali rubati dal web. Fino alle ore 23:30, la trasmissione ha cercato di dar voce ad una lunga serie di medici, governatori di regioni, politici ed esperti: una carrellata di collegamenti molto lunga che però non ha fornito grossi novità rispetto a quanto già detto negli altri appuntamenti.

Altra novità inaspettata è stata anche la sobrietà con cui sono stati montati i vari servizi: scomparsa la aggressiva voce “choc“, abbassato al minimo il tappetto musicale ansiogeno che accompagnava il montaggio e cancellate le scritte rosse che evidenziavano le terribili affermazioni fatte dagli intervistati.

A chiusura di trasmissione, LIVE Non è la D’Urso ha ospitato Teresanna Pugliese e Licia Nunez con cui si è discusso del Coronavirus. Nessun accesso a gossip, discussioni o polemiche sul Grande Fratello VIP 4.