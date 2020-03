Barbara D’Urso e Matteo Salvini recitano il rosario a LIVE Non è la D’Urso – VIDEO

Sta facendo imbizzarrire anche i più stoici fan di Barbara D’Urso un avvenimento accaduto nel corso della puntata del 29 marzo 2020 di LIVE Non è la D’Urso. Cosa è successo? Durante lo spazio di oltre venti minuti concesso in esclusiva a Matteo Salvini, il leader del Carroccio e la padrona di casa del programma si sono fermati pochi secondi per fare una preghiera.

Ma come siamo arrivati a questi punto? Tutto nasce dalle enormi critiche che Matteo Salvini ha mosso al Governo italiano circa gli aiuti economici che sono stati studiati nell’ultimo Decreto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.. Parlando delle sconfitte che gli italiani hanno dovuto incassare, sono stati citati anche gli oltre mille decessi registrati. L’informazione è stato un assist per la conduttrice per vantare (ancora una volta) di essere una donna che prima di andare a letto recita il rosario…

Barbara D’Urso e Matteo Salvini recitano il rosario – VIDEO

E dunque, neanche fosse stato un siparietto preparato, Barbara D’Urso si lancia a chiedere il permesso a Matteo Salvini se può fare una preghiera per commemorare le numerose vittime del Coronavirus: “Se vuoi, io lo dico! Lo posso recitare perché tanto tutte le sere io faccio il rosario. Non me ne vergogno. Sono orgogliosa di dirlo. Quindi vado con l’Eterno Riposo…”.

Matteo Salvini acconsente sottolineando che anche lui di prodiga a sgranare il rosario. Detto, fatto: la padrona di casa del talk show di Canale Cinque parte subito. Mani giunte appoggiate al viso e parte con l’Eterno Riposo. A causa del ritardo, anche Matteo Salvini si accoda al gesto sacro riuscendo però a recitare solo poche parole della preghiera integrale. Guarda il video qui in basso.

🙏🏻Una preghiera per i diecimila italiani che ci hanno lasciati a causa del #coronavirus #noneladurso 🙏🏻 pic.twitter.com/4xKta634BP — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 29, 2020

Il siparietto appena raccontato, purtroppo per LIVE Non è la D’urso, ha spaccato in due i fan di Barbara D’Urso: da un lato c’è chi ha trovato giusto spendere pochi secondi per commemorare i defunti; altri, invece, hanno trovato un po’ di cattivo gusto l’accostamento della preghiera ad abiti glitterati, critiche da campagna elettorali e quella sottile sfumatura di esibizionismo che proprio non si addice al credo cattolico.

Fra i contrari, la ficcante Selvaggia Lucarelli che via Twitter ha detto: “E con questi due che recitano insieme l’Eterno riposo in tv, abbiamo visto tutto. Chiedo scusa ai morti”.