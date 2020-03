Fernanda Lessa broncopolmonite nella casa del GF VIP 4: Selvaggia Lucarelli denuncia ancora sui social e chiede spiegazioni a Mediaset

Proprio ieri, prima della puntata in diretta del Grande Fratello VIP 4, Selvaggia Lucarelli aveva pubblicato su TPI un articolo in cui raccontava di una conversazione avuta con Valeria Marini. Tutto è iniziato dalle affermazioni della concorrente del gF VIP relative a un tampone che avrebbe fatto prima di entrare in casa in modo ufficiale. La Lucarelli aveva chiesto spiegazioni a lei e anche a Mediaset e poi, dopo le parole di Fernanda Lessa in onda senza censura, ieri in diretta, i dubbi della giornalista si sono fatti ancora più grandi.

Ma cerchiamo di fare ordine. Tutto inizia da un malessere che Valeria Marini ha in casa, la donna rassicura tutti dicendo che sta bene, che prima di entrare ha fatto il tampone e che è risultato negativo. Siamo in un periodo in cui in Italia i tamponi non si fanno ancora, a tappeto, in quanto i casi sono pochi, molto pochi. La Marini spiega a Selvaggia Lucarelli, al telefono, che lo ha fatto privatamente, che non le può dire di più per questo ma fa confusione con le date, prima ne indica una, poi un’altra.

Nel suo articolo Selvaggia Lucarelli fa notare che anche Antonio Zequila è stato male.

Poi ieri sera, in diretta, Fernanda Lessa, cercando di capire come mai il pubblico non l’abbia apprezzata dice che forse si è vista poco, anche a causa dei suoi problemi di salute che l’hanno costretta spesso a letto. Prima una broncopolmonite, poi mal di denti. Ed ecco che, nel sentir parlare di polmonite, la Lucarelli, solleva, giustamente, qualche obiezione.

SELVAGGIA LUCARELLI CHIEDE SPIEGAZIONI A MEDIASET

Ecco il post della Lucarelli sui social:

Trovo molto inquietante che @qui_mediaset non dia spiegazioni. La Marini ha detto il falso, e cioè di aver fatto un tampone ed è stata male nella casa del gf. Zequila è stato male. Ora si scopre che la Lessa, dentro la casa, ha avuto la broncopolmonite, pare da un po’. La broncopolmonite durante un soggiorno in una casa di mesi. E col coronavirus in giro, concorrenti malati, si è andati avanti? Come stanno tutelando la salute dei concorrenti rimasti? Delle persone che stanno lavorando al gf? Ma almeno fare tamponi a tutti, concorrenti usciti che sono stati male e rimasti, no? A me sembra tutto folle, tutto scollegato dalla realtà del paese, tutto così rischioso. Ci sono stati anche concorrenti di una certa età lì dentro, non si manda avanti la baracca per arrivare alla fine fingendo che non ci possa essere un problema sanitario molto serio.

Nelle ultime settimane Fernanda Lessa è stata male, chi segue il GF VIP lo sa bene, per i denti. La broncopolmonite dovrebbe risalire alle prime settimane di permanenza nella casa del GF VIP, prima ancora che la Marini fosse entrata e prima ancora che in Italia si parlasse in modo ufficiale di coronavirus. E’ giusto però che sia Mediaset a dare una risposta con date certe e documentazioni, qualora servissero per dimostrare quello che è realmente accaduto e che si è fatto tutto, nel rispetto della salute dei concorrenti.