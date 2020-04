Roberto Bolle e la magia della danza di nuovo su Rai 1: Danza con me stasera

Un periodo complicato per chi progetta i palinsesti. Non è semplice andare in onda in diretta e le nuove produzioni sono bloccate a causa dei decreti emanati che avranno una durata, con le norme restrittive, almeno fino al 3 maggio 2020. In questo periodo quindi boom di repliche, da Rai e a Mediaset senza eccezioni. E visto il successo di spettacoli come quello di martedì sera dall’Arena di Verona con il concerto de Il Volo capace di ipnotizzare davanti alla tv 4 milioni di spettatori, la Rai punta ancora sul grande show e si affida a Roberto Bolle con il suo Danza con me, ovviamente in replica.

La serata del 18 aprile 2020 sarà quindi caratterizzata dal grande spettacolo di Bolle. Vediamo qualche dettaglio in più.

DANZA CON ME STASERA SU RAI 1

Una serata con una selezione di alcuni dei momenti più belli ed amati delle tre edizioni di “Danza Con Me”, il programma – prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl – che dal 2018 si è imposto come tradizione amata dagli italiani per iniziare l’anno all’insegna dell’eccellenza artistica.

Sabato 18 aprile, in prima serata su Rai1, l’arte e la bellezza come antidoto in questi giorni di grande difficoltà. Ancora una volta, l’ “Étoile dei Due Mondi” si esibirà con alcune delle stelle più splendenti del panorama internazionale, duettando con musicisti, comici, attori, e anche con un robot nel pezzo diventato ormai iconico sulle note di Franco Battiato.

“Bolle Show – Il Meglio di Danza Con Me” è un programma ideato da Roberto Bolle con Pamela Maffioli. La realizzazione è di Cristiano D’Alisera e Carlo Flamini.

Appuntamento quindi a stasera su Rai 1 con Danza con me per rivivere le grandi emozioni che solo Roberto Bolle, e i suoi ospiti, sanno regalare! Si va in onda subito dopo I soliti Ignoti anche questo in replica!