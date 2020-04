Al Bano e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia, la conferma a Pomeriggio Cinque (Foto)

E’ Riccardo Signoretti a dare la conferma a Pomeriggio Cinque che Al Bano e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia (foto). Il direttore della rivista Nuovo non ha dubbi, mentre sembra averne ancora qualcuno Barbara D’Urso. Signoretti racconta di avere sentito al telefono poche ore prima la Lecciso e che stava passeggiando nel bosco di Cellino San Marco con Al Bano. Ben 13 chilometri tra la natura, sembra più allenamento che una boccata d’aria. Il cantante ogni tanto deve fermarsi ma Loredana lo aspetta, felice ormai che la famiglia sia di nuovo riunita. Quindi è tutto vero, a sorpresa sono tornati insieme la Lecciso e Al Bano. Vivono tutti e quattro, con i figli Bido e Jasmine, nella tenuta Carrisi in Puglia, dove si ritrovano in tempi migliori anche i figli di Al Bano e Romina Power. E come anticipato dal cantante in questo periodo di quarantena nel paesino pugliese c’è anche la sua ex moglie.

ROMINA POWER A CELLINO SAN MARCO MA INCONTRA RARAMENTE LOREDANA

La Power non abita sotto lo stesso tetto dell’ex marito e della sua compagna, per lei c’è un’altra casa, quella che sembra sia di Romina Jr. Quindi una famiglia quasi allargata e in armonia ma con le dovute distanze. “Sono una famiglia, è rinata un sentimento” sottolinea più volte Signoretti più felice che mai raccontando di quanto sia delicato questo momento per la coppia, perché si tratta di un rapporto che riparte dopo una rottura.

In pochi avrebbero immaginato questo romantico finale ma è evidente che sia così. Mentre tutti pensavano a un ritorno per l’ex coppia d’oro si è riaccesa la fiamma per il cantante e la bella pugliese; nessuna smentita, questa volta sembra sia la verità.

Arriverà qualche altro commento di Romina Power per stuzzicare un po’ tutto e tutti?