Elisa Isoardi continua le sue dirette sui social ma La prova del cuoco non torna in tv

La fase 2 per la Rai è iniziata il 4 maggio 2020 con il ritorno in onda di Vieni da me, in diretta, e con le nuove puntate de L’eredità, registrate proprio in questi ultimi giorni. La rete cerca di riportare il palinsesto alla normalità ma c’è una grande assente. In realtà da mesi ormai Elisa Isoardi latita. La vediamo nelle sue dirette sui social ( oggi ad esempio sta cucinando in compagnia di Gabriel Bonci) ma non è mai stata in diretta nei vari programmi Rai. Eppure da La vita in diretta a Domenica IN passando per Storie Italiane e Italia sì, di spazio e tempo ce ne sarebbe stato. Elisa però non è andata in video. In questi mesi si è trasferita a casa di una sua zia che viveva da sola a Roma, per darle una mano e farle compagnia. Ma non si è fatta vedere molto in tv!

Si diceva che La prova del cuoco, unico programma al momento rimasto ai box, sarebbe rientrato forse l’11 maggio 2020 ( per altri invece anche se la Rai non lo ha ancora annunciato, il programma sarebbe stato cancellato, non solo per questa stagione ma anche per la prossima). E invece dando uno sguardo alla Guida Tv ufficiale Rai si può ben notare che dall’11 maggio tutto resta invariato. Continueranno infatti ad andare in onda le repliche di Linea Verde.

CHE FINE HA FATTO LA PROVA DEL CUOCO?

Al momento nessuno si sbilancia, nessuno dice niente. Ma i giorni passano e se La prova del cuoco non tornerà in onda la prossima settimana, potrebbe dire addio al suo pubblico senza nemmeno un saluto. Sarà davvero così? In Rai stanno pensando di modificare il palinsesto estivo, ne ha parlato anche Mara Venier che a quanto pare potrebbe andare in onda con Domenica IN anche a giugno. Una novità che potrebbe anche significare il ritorno de La prova del cuoco proprio in quel mese, magari all’insegna delle ricette estive! Non dimentichiamo che con la fine del mese di maggio Eleonora Daniele non andrà più in onda con Storie Italiane, visto che passerà le ultime settimane prima del parto in casa.

Si sta preparando quindi un ritorno nel massimo della sicurezza per La prova del cuoco? Strano perchè la Isoardi tace e questo ci lascia pensare che non bolla al momento nulla in pentola.