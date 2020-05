Enzo e Pamela tornano a Uomini e Donne per le spiegazioni e il finale: tutta la verità

Una coppia molto seguita sui social dal pubblico del trono over tornerà nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 7 maggio 2020, di chi si tratta? Come avrete forse visto dalle anticipazioni pubblicate da Witty, a far ritorno oggi alla corte di Maria de Filippi saranno Enzo Lo Capo e Pamela Barretta. I due avevano lasciato il programma qualche mese fa e avevano iniziato una storia d’amore da favola tra viaggi e sfarzo. Una storia d’amore che faceva sognare davvero tutti tra rose rosse, dediche d’amore, panorami mozzafiato. I due sembravano essere perfetti insieme e sembravano soprattutto essere molto innamorati. E poi che cosa è successo? Negli ultimi mesi intorno alla fine della storia tra Enzo e Pamela si è detto un po’ di tutto. A parlare soprattutto via social è stata la Barretta che ha cercato di fare il punto della situazione. Non si è però capito molto bene che cosa è successo davvero: si è parlato di un possibile tradimento, si è parlato di immagini hot mandate a Enzo da altre donne…Insomma davvero di tutto. L’imprenditore non si è espresso molto sui social in questo periodo e infatti, come si vede dalle brevi anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, Enzo spiega che ha deciso di raccontare finalmente in tv, tutto quello che è accaduto tra lui e Pamela…

UOMINI E DONNE PUNTATA DI OGGI 7 MAGGIO 2020

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi quindi, assisteremo al ritorno in studio di Enzo che entrerà prima di Pamela e spiegherà a Maria che la dama in questi mesi ha parlato tanto sui social, forse troppo, anche infangandolo. E adesso è arrivato il momento di dire la sua. A seguire entrerà anche una agitatissima Pamela: quale sarà la sua verità?

Per scoprirlo appuntamento alle 14,45 di oggi su Canale 5 con una nuova puntata di Uomini e Donne.