A Uomini e Donne lite furibonda tra Barbara e Gemma Galgani: vedovanza e Sirius fanno esplodere la dama torinese

Una puntata davvero scoppiettante quella che aspetta il pubblico di Uomini e Donne oggi 7 maggio 2020 almeno a giudicare dalle prime anticipazioni che sono arrivate dalla piattaforma Witty. Oggi rivedremo i protagonisti del trono over e si inizierà con un momento dedicato a Gemma Galgani. A quanto pare va a gonfie vele la frequentazione, rigorosamente a distanza, tra Sirius, Nicola, e Gemma Galgani. I due continuano a sentirsi e Gemma, come vedremo nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 7 maggio, porta anche la spilla che l’ufficiale le ha regalato. Maria de Filippi sembra essere un po’ spaventata e preoccupata per Gemma e le chiede se tutta questa situazione non le faccia paura visto che Nicola, lo ricordiamo, ha 26 anni. Gemma però sembra voler andare dritta per la sua strada, non curante delle critiche di Tina Cipollari. Ma quando poi anche Barbara de Santi in collegamento, si mette in mezzo, allora la dama torinese esplode.

A UOMINI E DONNE LITE FURIBONDA TRA GEMMA E BARBARA

Barbara si sa, non è di certo una che le manda a dire e già nelle precedenti puntate, come abbiamo visto, ha messo in dubbio il reale interesse di Nicola verso Gemma. Ha fatto notare alla dama che la differenza di età è davvero tanta e che potrebbe prendersi l’ennesima delusione visto che a quanto pare ci crede davvero.

Nella puntata di Uomini e Donne che vedremo oggi 7 maggio 2020, Barbara inizierà a chiedere a Nicola come immagina il futuro al fianco di Gemma. Gli farà poi notare che si soffre molto quando ci si lascia, in questa circostanza però lui dovrebbe anche mettere in conto un altro fattore, la vedovanza. Senza mezzi termini la de Santi fa notare che Gemma ha una certa età per cui potrebbe anche passare a miglior vita a breve. Nicola ha messo in conto tutto questo? Il discorso di Barbara ha però fatto infuriare Gemma che non ci sta e a centro studio inizia a sbraitare contro Barbara mentre Nicola sottolinea che forse la De Santi è solo gelosa e invidiosa…

Fulmini e saette quindi nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 7 maggio 2020. Appuntamento da non perdere!