Ascolti tiepidi per Amici Speciali: ci sono spettacolo e beneficenza ma dura troppo

Maria de Filippi è tornata in onda con Amici Speciali il 15 maggio 2020 e finalmente nella programmazione di Canale 5, ma in generale si è visto qualcosa di diverso ( siamo ormai costretti a rifugiarci su Real Time per le certezze come Vite al limite). Lo spettacolo, lo show, qualche sana risata e poi lo scopo del programma: non solo una vetrina per gli artisti che si sono messi in mostra o che si sono riconfermati in tutta la loro bravura ma anche la beneficenza. Dai 30 mila tamponi per la protezione civile ai rimborsi per Medici e operatori Sanitari. Maria de Filippi fa il suo e questo è encomiabile. I ragazzi e le ragazze in gara sono sicuramente dei talenti, chi più chi meno. Ma è chiaro che le stelle più brillanti di Amici, siano altrove. Pensiamo a Emma Marrone o ad Alessandra Amoroso, solo per fare due nomi. In ogni caso, come ci ha ricordato Maria, non è da tutti mettersi in gioco e noi apprezziamo chi ci mette la faccia. Apprezza lo spettacolo anche il pubblico che fa vincere ad Amici Speciali la sfida degli ascolti del 15 maggio 2020 regalando però ascolti tiepidi. Va detto, numeri eccellenti per Mediaset abituata a ben altri dati, ma se pensiamo che la fiction Vivi e lascia vivere al giovedì sera di Rai 1 ha fatto quasi il doppio, ci rendiamo conto che di pubblico davanti alla tv, se ne può portare, e anche molto.

Dal nostro modesto punto di vista i problemi di Amici, come di Amici Speciali, sono essenzialmente due.

Il primo riguarda la durata dello spettacolo. Continuare a pensare di spalmare il tutto su oltre tre ore di diretta è obsoleto e insensato. Basterebbe chiudere alle 23,30. A differenza di Tu si que vales, lo spettacolo di Amici è il medesimo, si ripete monotono anche se le esibizioni sono diverse. Basterebbe quindi chiudere alle 23,30 ma anche a mezzanotte. Questo continuo dilungarsi non fa bene a nessuno. E la durata, innesca poi anche il secondo tallone di Achille. Le incomprensibili scelte di Maria che fanno ridere solo lei, come lo sketh con Gerry Scotti e il povero Rudy o i giochi con Sabrina e Panariello. I giovincelli ci direbbero “Maria anche meno, anche meno”. Noi ricordiamo un mantra: less is more.

Vediamo i numeri.

ASCOLTI 15 MAGGIO 2020: I DATI AUDITEL RELATIVI ALLA PRIMA PUNTATA DI AMICI SPECIALI

Tutti i Soldi del Mondo ha conquistato 2.668.000 spettatori pari all’11% di share.

Su Canale 5 Amici Speciali ha raccolto davanti al video 3.847.000 spettatori pari al 18.8% di share.