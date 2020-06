Giovanna Abate ha fatto la sua scelta: le anticipazioni da Uomini e Donne

E’ arrivato il grande giorno di Giovanna Abate. Era nell’aria la sua scelta e a quanto pare nella puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, la tronista ha terminato il suo percorso! Nella registrazione del 3 giugno 2020 infatti Giovanna ha fatto la sua scelta. Al momento sappiamo davvero molto poco di quello che è successo in studio, le prime anticipazioni arrivano dal Vicolo delle news. Sapete che il pubblico non è presente in studio per cui non c’erano molte persone presenti. Ma le talpe del sito che segue sempre le registrazioni di Uomini e Donne, sbagliando raramente, sono arrivate! E a quanto pare la bella romana alla fine ha seguito il suo cuore e ha fatto una scelta che tutti si aspettavano.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: OGGI LA SCELTA DI GIOVANNA ABATE

Nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi, Giovanna ha quindi fatto la sua scelta. In studio per lei, il famoso alchimista, Davide e Sammy. In questo percorso fatto da Giovanna, nonostante i tentativi fatti da Davide, era evidente davvero a tutti che lei si fosse presa una sonora schiuffa per il bel tentatore di Temptation. Potrebbe esser stato un colpo di fulmine perchè non è che si siano molto frequentati ma alla fine Giovanna ha scelto proprio Sammy, stando a quelle che sono le anticipazioni in arrivo da Roma.

A nulla quindi sarebbe servito il gioco della maschera. A dire il vero la sensazione arrivata a casa è che per Davide, nascondersi dietro quella maschera e creare grande attesa, sia stato controproducente. E’ apparso evidente a tutti che Giovanna, dopo averlo visto per la prima volta, non sia impazzita per lui. E non perchè il giovane corteggiatore non sia un bel ragazzo ma perchè forse, se giochi la carta del mistero, devi avere molto altro da dire e da dimostrare. E invece Giovanna, che era già persa di Sammy, lo ha solo usato, nel senso buono, per stuzzicare il ragazzo che le piaceva, un po’ come ha fatto il buon Raselli, scegliendo poi Giulia, non trovate?

Ah pare che Sammy le abbia anche detto di si. Una sorta di “Va bene proviamoci” che non ci sembra poi così entusiasmante ma aspettiamo di vedere la puntata per capire come sono davvero andate le cose.