A Verissimo la reunion di alcuni attori di Beautiful per festeggiare i 30 anni della soap

Con oltre 3 milioni di spettatori in media davanti alla tv su Canale 5, Beautiful resta a oggi la soap più seguita, vista e amata nel nostro paese. Sono passati 30 anni dal primo episodio ma il pubblico resta fedelissimo alle trame della soap americana. E chi avrebbe mai pensato che proprio in occasione di questo anniversario, la soap per la prima volta si sarebbe dovuta fermare. Le riprese sul set di Hollywood sono state interrotte a causa del coronavirus e per la prima volta negli Usa non ci sono stati episodi inediti della soap. Un evento davvero unico, mai accaduto prima.

In Italia invece la soap va avanti e c’è anche una sorpresa in arrivo per tutto il pubblico che la segue con passione. Nella puntata di Verissimo in onda sabato 6 giugno 2020 ci sarà infatti una sorta di reunion degli attori più amati della soap americana. Non sappiamo in che modalità! Probabilmente gli attori avranno registrato un video arrivato poi in Italia con un contributo speciale. Sui social di Verissimo se ne parla come di una esclusiva mondiale per cui dobbiamo aspettarci davvero grandi cose!

30 ANNI DI BEAUTIFUL FESTEGGIATI ANCHE A VERISSIMO CON UNA REUNION SPECIALE

Partita inizialmente su Rai 2 il 4 giugno 1990, la produzione della Bell-Phillip Television Productions, Inc., attualmente coordinata da Bradley Bell, è arrivata però su Canale 5 soltanto nel 1994. In America invece il traguardo dei 30 anni è stato tagliato 3 anni fa. La soap infatti aveva debuttato nel 1987.

BEAUTIFUL LA SOAP DA GUINNESS WORLD RECORD

Nel corso delle 8300 puntate già girate, i fan di The Bold and The Beautiful ( questo il nome originale della soap negli Usa) hanno assistito alle celebrazioni di 100 matrimoni, a 22 nascite e a 22 morti (anche se 3 persone sono poi resuscitate, mentre 3 si sono manifestate in “visita” dall’aldilà). Numeri resi possibili dalle 4160 ore di girato e dalle oltre 374.000 pagine di copione, con tanto di 1700 set allestiti. Numeri che raccontano la storia di una delle soap più vendute al mondo: va in onda in oltre 100 paesi e nonostante le serie tv, le nuove piattaforme, i fedelissimi continuano a seguirla. Una sorta di eredità che si trasmette di madre in figlia, di padre in figlio, perchè anche gli uomini la seguono! La soap è entrata nel Guinness dei Primati per essere la più popolare al mondo e ogni giorno raccoglie circa 35 milioni di telespettatori.

E quale occasione migliore se non uno dei programmi più seguito della rete per questa reunion? Sarà quindi Silvia Toffanin a dare al pubblico un momento di festeggiamento! Appuntamento quindi alle 16 di sabato per scoprire quale sarà la grande sorpresa che Canale 5 ha organizzato per tutti gli appassionati.

