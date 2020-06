Natale Giunta emozionato a La prova del cuoco, Elisa Isoardi pronta a passare su Rai 2?

Nessuno conosce ancora il futuro de La prova del cuoco ma anche l’emozione di oggi di Natale Giunta sembra confermare che il programma sta per chiudere per sempre (foto). Prima puntata in diretta oggi per Natale Giunta, di nuovo dopo la quarantena nelle cucine de La prova del cuoco accanto a Elisa Isoardi. Tante le battutine tra una “patata bollente” e l’altra e con le lacrime agli occhi lo chef siciliano ha confidato la sua emozione nel tornare a Roma per La prova del cuoco “dopo tutto quello che abbiamo passato”. Si è dato da fare tanto Giunta in questi mesi, non ha mai smesso di lavorare nella sua Palermo e oggi è arrivato negli studi di Rai 1 pieno d’emozione, forse anche perché il cooking show sta davvero per chiudere per sempre. Il 26 giugno è prevista l’ultima puntata, Elisa Isoardi continua a sorridere ma sembra non volere raccontare ciò che già conosce bene.

LA PROVA DEL CUOCO CHIUDE? ELISA ISOARDI PASSA SU RAI 2?

Comprensibile l’emozione di tutti se davvero La prova del cuoco chiude. E’ ancora una volta Dagospia a parlare della possibilità della Isoardi di cambiare rete, di passare su Rai 2 per un programma settimanale. Non ci sono altri dettagli, al momento non c’è niente di ufficiale ma sembra che sia stata proprio Elisa a chiedere un programma su Rai 2 nel caso La prova del cuoco venisse davvero cancellata.

Alla conduttrice potrebbe essere affidata la fascia oraria del mezzogiorno. Sono ipotesi che diventano sempre più forti. A La prova del cuoco non si parla più del futuro ma come sempre si parla di famiglia e di bravura. Attendiamo il seguito ma intanto ci sono ancora un bel po’ di puntate dal lunedì al venerdì su Rai 1 mentre gli chef iniziano a tornare in studio.