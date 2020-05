Natale Giunta mostra la location per il matrimonio di Elisa Isoardi (Foto)

Il primo collegamento esterno per il ritorno de La prova del cuoco oggi non poteva che essere con Natale Giunta (foto). Un goloso e raffinato primo piatto preparato dallo chef siciliano ma è la location per il matrimonio di Elisa Isoardi che ha fatto sognare. Natale Giunta era in diretta da Terrasini, a pochi chilometri da Palermo, in un vero angolo di paradiso, ovviamente vista mare. E’ così che lo chef siciliano si prepara ad accogliere gli sposi del 2021 ma ha invitato anche Elisa Isoardi suggerendo che ha già la location per le sue nozze. Quindi la conduttrice ha già tutto, dal catering al luogo da sogno, c’è anche il testimone di nozze, Claudio Lippi, manca solo l’elemento fondamentale, il fidanzato. Elisa conferma che è single anche se per un attimo Giunta aveva fatto pensare a tutti che fosse pronta al grande passo.

NATALE GIUNTA PRESENTA IL LUOGO PERFETTO PER UN MATRIMONIO: “ELISA HO IL POSTO DOVE SPOSARTI”

“Io sono quella che trova prima tutto il resto, se mi volete prendere io ho già la dote, il catering, il testimone zio Claudio e la location” ha commentato Elisa ammirando la meravigliosa cornice a Terrasini.

Natale Giunta non si è fermato un attimo in quarantena, ha continuato a lavorare dalla mattina alla sera in cucina spedendo i suoi prodotti ovunque, non solo in Sicilia. Il suo entusiasmo è incredibile e anche la nuova location è la dimostrazione della sua energia costante.

“Il giorno più importante della vostra vita cerco sempre di incorniciarlo in modo suggestivo… immaginate il vostro matrimonio con vista tramonto sul mare” ovviamente lo chef siciliano si riferisce agli eventi del prossimo anno. “Adesso si può parlare di un posto esclusivo per i vostri eventi del 2021. La nostra nuova location dispone di una spiaggia privata dove poter celebrare il vostro matrimonio, ben 5.000 mq di prato a picco sul mare vista tramonto, 300 posti all’interno coperti, varie zone buffet coperte, parcheggio privato da 200 auto con possibilità di ingresso pulman. La nuova Location si trova a Terrasini a pochi Km da Palermo e sarà pronta a regalarvi delle emozioni uniche”. Un vero incanto.