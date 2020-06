Top Dieci con Carlo Conti su Rai 1: tornano i grandi show in prima serata

Dopo tre mesi in cui le repliche sono state protagoniste ( e lo saranno purtroppo anche per tutta l’estate) si torna pian piano anche a vedere qualcosa di nuovo e fresco su Rai 1. Carlo Conti questa settimana ha riportato le dirette sulla rete ammiraglia con la serata di beneficenza da Assisi durante la quale è stato accompagnato da Gianni Morandi. Un lento ritorno alla normalità a una fase 2 anche per il piccolo schermo. E da domenica sera tornano in prime time su Rai 1, seguendo tutte le norme di sicurezza del caso, anche gli show! La scommessa dell’estate è un programma tutto nuovo, Top Dieci, durante il quale si andrà a caccia delle classifiche con le prime dieci posizioni di qualcosa in particolare. Ad esempio quali sono stati i nomi di bambina più usati nel 2016? Quali sono state le dieci canzoni più ascoltate nel 1987? Tante classifiche tutte da scoprire con delle squadre di personaggi famosi che si sfideranno.

Vediamo qualche dettaglio in più sul programma. Top Dieci avrebbe dovuto debuttare prima ma per dare spazio alla Coppa Italia, si sposta alla domenica sera. Andrà in onda infatti dal 14 giugno per 4 settimane ( dovrebbe poi ricollocarsi al venerdì sera con la seconda puntata.

RAI 1 RIPARTE DA TOP DIECI: ECCO COME SARA’ IL NUOVO SHOW DI CARLO CONTI

Padrone di casa Carlo Conti, alle prese con un varietà divertente e che rappresenta per Rai1 il punto di ripartenza delle prime serate dopo lo stop delle produzioni per il ‘lockdown’. Da segnalare che la prima puntata andrà in onda eccezionalmente di domenica, mentre le successive tre saranno trasmesse di venerdì.

Nel corso di ogni appuntamento due squadre composte ognuna da 3 vip si sfideranno su classifiche di ogni genere. Nella puntata del debutto la prima squadra sarà formata da Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani, la seconda da Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica ( la squadra don Matteo insomma). Ospiti della serata Roberto Mancini e Massimo Ranieri.

Il loro compito sarà di scoprire tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino all’oggi.

La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Non mancheranno ospiti presenti in Studio che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno quali sono le classifiche della propria vita: i loro dischi del cuore, i luoghi preferiti, le esperienze più importanti della loro carriera, e tante altre curiosità: un’occasione per farli conoscere ancora di più al pubblico. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio.

Ma anche i telespettatori potranno “costruire”, per mezzo dei social (#TopDieci #Classifica), la loro classifica su un tema che verrà presentato a inizio puntata. Il risultato sarà svelato nel finale della trasmissione, e ci mostrerà un altro aspetto inedito e attuale del nostro Paese. Nella prima puntata si chiederà agli italiani “cosa è mancato di più nel periodo della quarantena”. La domanda è già in rete e chiunque può inviare la propria risposta, contribuendo così a farci conoscere (e riconoscere) un po’ di più.

La regia è di Maurizio Pagnussat, la scenografia è di Riccardo Bocchini.