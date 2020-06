Laura Torrisi è single, lo confida a Francesca Fialdini: niente principe azzurro (Foto)

Ultima puntata oggi di Da noi a ruota libera e Laura Torrisi è tra le ultime ospiti di Francesca Fialdini (foto). Bellissima e sempre pronta a raccontarsi ha confidato di essere single, non c’è più nessun principe azzurro nella sua vita, tanto che dice di credere più nei cavalli che il protagonista maschile di una favola. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha tante passioni nella sua vita, una di queste è viaggiare e lo fa anche da sola, racconta che l’aiuta a crescere e ad avere una nuova consapevolezza. Ride di gusto per ogni cosa o forse a volte lo fa solo per nascondere l’imbarazzo. Laura Torrisi si è regalata un viaggio a Bali per i suoi 40 anni, è così che ha voluto festeggiare. E’ ancora entusiasta di quel viaggio anche se non ha potuto condividerlo con l’uomo che credeva fosse quello giusto, per sempre. Non nasconde la paura vissuta in alcuni momenti quando era a Bali o nella vita in genere. Abbiamo visto foto meravigliose di questo suo viaggio importante.

LAURA TORRISI NON C’è NESSUNO ACCANTO A LEI

“Un pò di paura ti accompagna sempre in tutte le cose che fai però che devo dire che quella terra ha un’energia fantastica, le persone sono stupende e non mi sono mai sentita sola a Bali”. Ammette di essere un “maschio mancato” per i suoi sport perché per il resto è una splendida donna.

E’ sempre più seguita sui social dove incanta tutti non solo con le sue forme e i paesaggi mozzafiato ma anche con la sua arte in cucina. E’ una delle sue passioni ed è infatti bravissima anche con i dolci. Bellissime le sue torte con decorazioni per i vari compleanni di amici e familiari. E’ celiaca e utilizza solo farine senza glutine, questo complica tutto ed è quindi ancora più brava.