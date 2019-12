Laura Torrisi festeggia i 40 anni con un regalo di compleanno magnifico (Foto)

Ha scelto di festeggiare i suoi 40 anni lontano da tutti Laura Torrisi ed è volata a Bali, un sogno che ha realizzato e che si è regalata (foto). Sembra sia volata in quel luogo così meraviglioso da sola o meglio non dice né mostra con chi ha preso l’aereo verso il paradiso. In compenso sui social regala foto meravigliose e nel giorno del suo compleanno, il 7 dicembre, ha anche dedicato a se stessa le parole bellissime di un monologo di Marco Mengoni. E’ un super regalo quello che ha voluto tutto per lei, una vacanza che di certo le sta offrendo non solo le meraviglie dell’isola ma anche molto altro. Intanto, la vera meraviglia è lei che non dimostra per niente la sua età ed ha sempre un fisico perfetto, tonico. A Bali si sta rilassando e non poteva scegliere luogo migliore. La sua ultima esperienza televisiva, Amici Celebrities, è terminata da poco e di certo adesso ha altri progetti che l’attendono. Nella scuola dove in genere arrivano i ragazzi sconosciuti per realizzare un sogno lei si è messa a nudo con tutte le sue fragilità, non ha vinto e forse non è nemmeno riuscita nel suo intento di vincere le emozioni, di tenerle sotto controllo, ma è bellissima anche per questo.

LAURA TORRISI BELLISSIMA A BALI

Sono davvero foto che lasciano senza fiato quelle che la Torrisi mostra durante il suo viaggio. I paesaggi, le acque cristalline, tutti i colori che la circondano e la sua bellezza. Parla di metamorfosi, a 40 anni ci sono il bilancio da fare e nuovi progetti a cui pensare. Si chiede in che cosa si trasformerà adesso e poi riporta il monologo Sei Tutto.





Un corpo:

due braccia

e due gambe,

un viso con due occhi, un naso e una bocca.

Sei l’insieme di tutte le esperienze che fai:

le cose che non hai detto in tempo o affatto.

Sei tutto il male che eviti

e quello che affronti fino in fondo,

la forza che sei riuscito a trovare

insieme agli errori che hai commesso.

Sei il tempo che pensavi perso,

che si rivela prezioso

tutte, ma proprio TUTTE le lacrime che hai versato,

sei le sorprese che ti sono riuscite e le promesse che non hai mantenuto.

Sei il sapore del cemento tutte le volte che sei finito a terra e i sorrisi dopo ogni caduta.

Sei il tuo cuore che batte a un ritmo tutto suo.

Sei ogni cosa che hai visto e tutto quello che hai dimenticato, di cui ti sei pentito.

Sei fatto per il 60 per cento di acqua,

per il 30 delle persone che ami

e per il 10 di quello che ti manca.





Laura Torrisi festeggia i 40 anni con un regalo di compleanno magnifico (Foto) ultima modifica: da