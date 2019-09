Laura Torrisi ad Amici Celebrities: “Cantando ho vinto le mie paure”

Chi ha seguito la prima puntata di Amici Celebrities in onda sabato sera ha potuto ascoltare la bellissima voce di Laura Torrisi, una delle concorrenti in gara in questa prima edizione Vip del programma. Prima che Laura si esibisse in una toccante versione femminile di Nonno Hollywood, Maria de Filippi aveva voluto spendere due parole sul conto dell’attrice spiegando che, anche se forse nessuno lo immagina, per l’ex moglie di Pieraccioni cantare in pubblico non era cosa semplice. La conduttrice di Amici Celebrities infatti aveva spiegato che Laura ha paura di esibirsi di fronte a un pubblico e per lei quindi questa esperienza sarà molto forte.

LAURA TORRISI CON IL CANTO HA SCONFITTO LE SUE PAURE

“Non mi sono mai esibita in pubblico per timidezza: mi hanno convinto mia figlia Martina e Maria De Filippi” ha raccontato Laura Torrisi alla rivista Chi nella sua prima intervista dopo la puntata del talent di Canale 5. Una puntata in cui lei è stata sicuramente protagonista con la sua voce davvero molto bella. La conduttrice, che ha cantato un brano dedicato a suo nonno che non c’è più ha anche voluto aggiungere che se mai partecipasse a Sanremo, realizzerebbe proprio il sogno dell’uomo che ha sempre desiderato vederla su quel palco.

Come è andata la prima puntata? A quanto pare bene. Laura ha ricevuto i complimenti della piccola Martina che le ha detto che è stata brava e che si capisce che le piace moltissimo cantare.

“Spero che questa esperienza mi aiuti… Da piccola cantavo usando la spazzola come microfono, poi sotto la doccia… il karaoke, ma sognavo di mettere su una band“. La canzone del cuore? “E’ un segreto, se la dico poi me la fanno fare e giocano sull’emozione” ha rivelato la bellissima attrice alla rivista Chi.