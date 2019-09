Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi a cena con la figlia, sono una famiglia perfetta anche se separati (Foto)

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi non hanno solo buoni rapporti ma sono davvero un esempio fantastico di ex, di genitori, di famiglia meravigliosa con la loro bambina Martina nonostante la separazione (Foto). Di ex coppie vip insieme per amore dei figli ne vediamo tante ma forse nessuno è mai riuscito come il regista e la splendida attrice toscana a tenere unita la famiglia nonostante mamma e papà non si amino più. Per Laura e Leonardo c’è sempre Martina al primo posto e infatti anche se ogni tanto compare qualcuno al loro fianco niente è mai più forte della loro famiglia. Insieme sono il ritratto della felicità e la rivista Diva e Donna lo sottolinea mostrando le foto dell’ex coppia con Martina. La Torrisi è sempre bellissima e lui è il più adorabile dei papà; di certo la piccola è fortunata ad avere due genitori così legati. Negli anni li abbiamo visti in vacanza insieme, sempre pronti ad accompagnare la figlia a scuola, sempre insieme nel primo giorno di scuola. Ci sono sempre l’uno per l’altra, nei momenti belli e in quelli difficili.

LAURA TORRISI E LEONARDO PIERACCIONI CON LA FIGLIA MARTINA A CENA INSIEME

Non c’è davvero niente di straordinario nel vedere Laura e Leonardo con la piccola a cena al ristorante, loro passano spesso del tempo insieme, questo perché vivono uno accanto all’altra. Sono separati da tempo ma mai del tutto, non c’è più un legame d’amore tra loro ma ben altro.





Il regista toscano in passato ha parlato di Laura come la donna più importante della sua vita, una come lei non la troverà più. Per questo i fan continuano a sperare che prima o poi tornino insieme ma è una possibilità davvero remota.

Tanti i post dedicati alla figlia da entrambi ma Pieraccioni non fa mancare nemmeno i complimenti a Laura: “Alla signora che oggi mi ha detto: “Chissà com’è bella sua figlia… se ha ripreso dalla madre” allego foto del periodo del concepimento! Io sono quello a destra, e se ora vi s’è incrinato il vetro del telefono è perché tanta bellezza in un colpo solo è schiantevole” questo aveva scritto a iniziato estate sul suo profilo social. Come non innamorarsi di questa ex coppia!