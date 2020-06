Ascolti prima serata: Top Dieci doppia Live e Carlo Conti vince al debutto

Una sfida inedita quella alla domenica sera per gli ascolti tv, e non ci saranno altri scontri del genere visto che Top Dieci, il nuovo programma di Rai 1, tornerà al venerdì sera. Lo abbiamo visto ieri alla domenica in via del tutto eccezionale visto che questa settimana si è giocata la Coppa Italia sulla rete ammiraglia. Per Rai 1 gli ascolti in prima serata tornano a brillare e dopo gli ottimi risultati incassati grazie alle due semifinali di Coppa Italia, si vince anche alla domenica sera con quasi 4 milioni di spettatori davanti alla tv per vedere la prima puntata di Top Dieci il nuovo programma di Carlo Conti che andrà in onda per 4 serate su Rai 1. Missione riuscita quella che Conti aveva: far sorridere, far divertire i suoi ospiti il pubblico a casa e portare una ventata di leggerezza con un programma nuovo. Non brilla sicuramente per idee , in qualche modo ricorda anche Zero e Lode ma con un meccanismo molto più semplice e grazie alla simpatia degli ospiti che si sono messi in gioco, partecipando alla gara, il pubblico ha passato una serata diversa. Una serata dal tipico sapore estivo che porta rai 1 a doppiare Canale 5.

ASCOLTI PRIMA SERATA DOMENICA 14 GIUGNO 2020: VINCE CARLO CONTI

Su Rai1 Top Dieci, in onda dalle 21.35 alle 23.58, si piazza al primo posto del podio con 3.969.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dalle 21.27 alle 25.24, 1.971.000 spettatori pari al 12.1% di share (presentazione 2.049.000 – 8.8%). Il programma Mediaset alla penultima puntata, viene doppiato da Rai 1.

Su Rai2 Hawaii Five – 0 1.266.000 spettatori (5.4%) mentre NCIS New Orleans sigla il 5% con 1.103.000 spettatori. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 1.292.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 Storie Maledette 1.408.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Romanzo Criminale 577.000 spettatori con il 2.7% di share.

Ultima puntata di Non è l’Arena per Massimi Giletti che si congeda dal suo pubblico con il 6.9% con 1.219.000 spettatori. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La Loggia del Cinghiale 650.000 spettatori (2.8%) mentre sul Nove Little Big Italy l’1.6% con 366.000 spettatori.

Vince quindi la serata Rai 1 senza troppo sforzo e per Mediaset un altro risultato mediocre in una domenica non troppo esaltante.