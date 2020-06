Addio alla Prova del cuoco, Antonella Clerici è da due anni che pensa al nuovo programma

La conferma della chiusura della Prova del cuoco l’ha data Elisa Isoardi, non tornerà Antonella Clerici, il cooking show dopo 20 anni chiude del tutto. La Clerici invece darà vita a un nuovo programma e immaginiamo prenderà il posto de La prova del cuoco. Ci pensa da due anni, da quando è andata a vivere in Piemonte con Vittorio Garrone. Si vocifera che si chiamerà La casa nel bosco e anche se il titolo dovesse essere diverso si intuisce bene che andrà in onda da qualche angolo della sua casa. Sarà un programma diverso dai soliti, Antonella Clerici non può che portare novità in tv; è stata lei la prima volere le ricette e la cucina in diretta sul piccolo schermo, nessuno ci credeva e il suo è stato un enorme successo. Alla rivista Nuovo Antonella Clerici ha confidato la sua emozione, parte del suo progetto ma senza dire niente su ciò che è stato e sulla conduzione di Elisa Isoardi.

FINISCE LA PROVA DEL CUOCO E INIZIA UNA NUOVA AVVENTURA

E’ stata Antonella a lasciare La prova del cuoco spiegando che era una scelta che le cambiava la vita ma che doveva pensare un po’ a se stessa e alla sua famiglia. Era anche il momento giusto per lasciare il programma, con la tavola imbandita e gli ascolti che la premiavano per l’ennesima volta.

C’è già grande attesa per La casa nel bosco e la Clerici confida: “Sono almeno due anni che penso a questo programma: da quando mi sono trasferita in Piemonte. Tutto torna, sento che questa è l’idea giusta, me lo dice l’istinto” aggiungendo: “La natura, la cucina e le chiacchiere: questa è l’idea giusta, me lo suggerisce l’istinto”.

Sente che è il suo programma, quello giusto: “Gli animali, la natura, i fornelli e qualche chiacchierata: è questo quello che so fare. La casa e la vita che vi scorre dentro, insomma”. Tutto in diretta da Alessandria, non vediamo l’ora!