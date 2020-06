Film stasera in tv, Ossessione senza fine-Il ritorno su Rai 2: la trama

Tornano le serate in giallo su Rai 2 e tornano in film che incollano il pubblico al teleschermo in questa estate anche ancora non decolla! Che cosa vedremo oggi su Rai 2? Questa sera sulla seconda rete Rai andrà in onda il film dal titolo “Ossessione senza fine – Il ritorno” con Eric Roberts, Hilary Greer e Claire Blackwelder. Il dottor Beck, che ha cambiato nome, ma non ha perso la sua mania di invaghirsi delle giovani ragazze. Le sue ossessioni continuano e questa volta, sarà una giovane ragazza da lui salvata a finire nel mirino del dottore, che cosa succederà? La trama del film ci rivela che il dottore salverà una ragazza adolescente dall’annegamento in Messico ma finirà ovviamente, anche stavolta, per innamorarsene. Il suo più che amore, come abbiamo visto anche nel primo capitolo, è ossessione…E infatti, come sempre accade quando si tratta di lui, sorgeranno alcune complicazioni ma Beck non si farà scoraggiare da niente pur di avere la ragazza dei suoi sogni.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama del film Ossessione senza fine-Il ritorno.

OSSESSIONE SENZA FINE IL RITORNO: LA TRAMA DEL FILM

Il caro dottor Beck cambia nome e torna in azione, lo ritroviamo in Messico… Si adopera per fare abbassare le difese della madre vedova della fanciulla riuscendo a sedurla liberandola dalle sue fobie legate al senso di vertigine. In una giornata in spiaggia cambia tutto. La ragazza si sente male, probabilmente ha rischiato di annegare. Il dottore interviene sul posto e le fa la respirazione bocca a bocca con il massaggio cardiaco. Basta questo per far accendere la scintilla. La giovane protagonista però non prova nulla per il medico. Ha un giovane fidanzato con il quale va d’accordo e sembra essere innamoratissima…E così per avvicinarsi alla giovane della quale si è innamorato da subito, inizia a uscire con sua madre ma nel frattempo spia la ragazza e diventa il suo stalker. Il dottore inizia ad aiutare la madre della ragazza con le sue fobie ma la giovane si rende conto che l’uomo è subdolo. Quando ne parla con sua madre però, la donna non sembra essere affatto convinta delle paure di sua figlia e pensa che il dottor Beck le stia cambiando la vita ma in positivo…La donna è così convinta di questa relazione che decide di sposare il suo fidanzato anche se sua figlia è contraria. Ma un colpo di scena rimetterà tutto in discussione…

OSSESSIONE SENZA FINE IL RITORNO: NOTE TECNICHE

Stalked by My Doctor: The Return

USA, 2016

Genere: Thriller

durata 97′

film per la tv

Appuntamento alle 21,20 di oggi con il film Ossessione senza fine-Il ritorno su Rai2.