Le nuove coppie dell’estate di Rai 1, Vita in diretta estate, Linea Verde estate e UnoMattina estate: si cambia

Per Vita in diretta, Uno Mattina e Linea Verde è arrivato il momento di cambiare! Negli anni passati, arrivati alla fine del mese di giugno, avremmo già visto il debutto dei programmi in versione estiva, o quanto meno avremmo conosciuti i nomi dei conduttori e delle conduttrici che ci avrebbero fatto compagnia in estate. Ma questo 2020 bizzarro ha mischiato le carte in tavola e ancora oggi 22 giugno, i programmi del day time invernale stanno ancora andando in onda! Ma da lunedì prossimo si cambia ed ecco che arrivano le prime indiscrezioni, non tutte confermate, suo nomi dei conduttori e delle conduttrici che ci faranno compagnia. Vi parliamo del day time di Rai 1 che cambia pelle ed è il caso di dirlo, anche facce!

UNOMATTINA ESTATE: ECCO LA COPPIA SCELTA PER IL MATTINO DI RAI 1

Secondo la notizia boom lanciata da Davidemaggio.it per l’estate di Rai 1 arriva all’alba una nuova coppia. I due conduttori di Unomattina estate dovrebbero quindi essere Alessandro Baracchini e Barbara Capponi.

Entrambi giornalisti, Baracchini è in Rai dal 1996 ed è tra coloro che hanno dato vita nel 1999 a RaiNews24. La Capponi, invece è un volto del Tg1, ex concorrente di Ballando con le Stelle nel 2011 e non nuova alla conduzione di programmi Rai: nel 2013 ha condotto Estate in Diretta (l’attuale Vita in Diretta Estate). Quest’anno l’abbiamo già vista al mattino, quando per alcune puntate di UnoMattina ha preso il posto di Valentina Bisti.

VITA IN DIRETTA ESTATE: UNA NUOVA COPPIA TUTTA NUOVA

Per quanto riguarda invece Vita in diretta estate, i nomi dei nuovi conduttori erano circolati già da qualche settimana e poi confermati dai diretti interessati qualche giorno fa. Saranno Marcello Masi e Andrea Delogu a prendere il testimone di Lorella Cuccarini e Alberto Matano che hanno fatto un lavoro ottimo in questa difficilissima e complicata stagione televisiva.

LINEA VERDE ESTATE: UN’ALTRA COPPIA INEDITA

E anche per quanto riguarda Linea Verde estate spuntano due nomi nuovi ma che il pubblico di Rai 1 conosce. Marco Bianchi pochi minuti fa sui social ha rivelato che sarà il nuovo conduttore del programma domenicale di Rai 1.

Con queste parole su Instagram ha commentato la notizia:

“Euforico. Eccitato. Orgoglioso. Emozionato. Impaurito. E adesso vi racconto il perché…Oggi inizia il mio nuovo progetto televisivo! Si parte, ma iniziamo dal principio… Non credevo alle mie orecchie quando ha squillato il telefono e il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, mi ha proposto la conduzione di Linea Verde estate 2020. Come non accettare? Un programma così importante per l’Italia, un programma così seguito, amato e soprattutto in un’estate tanto particolare, raccontando un’Italia che ha sofferto (e sta soffrendo) ma che ha una gran voglia di ripartire e farsi raccontare per le sue virtù, patrimoni, eccellenze, agricoltori e allevatori cioè Persone. Presente!“.

Al suo fianco Angela Rafanelli, che sarà il volto femminile del programma di Rai 1.