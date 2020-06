LIVE Non è La D’Urso: Elena Morali beccata con l’ex, tradisce Luigi Mario Favoloso?

Continuano a crescere i dubbi sulla credibilità della storia d’amore fra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. Dopo settimane di tira e molla catodici, la trasmissione LIVE Non è La D’Urso ha provato a cogliere in fallo la showgirl con del materiale inedito che proverebbe il fatto che la Morali in realtà non è fidanzata con Luigi Mario Favoloso oppure – peggio – lo tradirebbe alla luce del sole.

Eh sì perché alla redazione di LIVE Non è La D’Urso è arrivata la segnalazione di un paparazzo che avrebbe fotografato Elena Morali con due uomini diversi nel corso della stessa identica giornata… e in atteggiamenti non propriamente amichevoli.

LIVE Non è La D’Urso: Elena Morali beccata con l’ex Daniele Di Lorenzo

Ma andiamo nel dettaglio di cosa è stato mostrato nel corso della puntata del 21 giugno di LIVE Non è La D’Urso, l’ultima puntata di stagione per il talk serate di Barbara D’Urso.

Il paparazzo – tale Gigi – ha raccontato ad una delle inviate della trasmissione di Canale Cinque di aver fotografato Elena Morali in pieno centro a Milano (Piazza San Babila) assieme a Luigi Mario Favoloso. I due sono stati fotografati dal paparazzo in atteggiamenti molto intimi: coccole, baci, effusioni. Eppure, finito l’aperitivo, i due si separano e lei va da un altro uomo…

Elena Morali ha tradito Luigi Favoloso qualche giorno fa? Secondo un paparazzo avrebbe baciato il suo ex Daniele! #noneladurso pic.twitter.com/eUl8RrT9bS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) June 21, 2020

Il paparazzo insegue Elena Morali fino a Via della Moscova dove – intorno alle ore 22:30 – la becca assieme al suo storico ex Daniele Di Lorenzo. I due tengono un comportamento amichevole: si baciano, camminano l’uno affianco dell’altra e, dopo esser entrati e usciti da un locale, infine si dirigono nella stessa auto (di lui). Perché Elena Morali aveva così tanta confidenza con il suo ex che da mesi bolla sui social come un uomo violento?

Nel corso della puntata – prima di queste foto rivelazione – Elena Morali aveva persino rimarcato il fatto che aveva denunciato Daniele Di Lorenzo con svariate accuse già nel periodo novembre / dicembre 2019 per fatti gravi quali la “violenza privata” e “conversazioni false”. Cosa ci facevano i due insieme pochi giorni fa in pieno centro a Milano?