Non scendono lacrime per Elisa Isoardi mentre saluta e ringrazia con le braccia conserte (Foto)

Ringrazia tutti con estrema freddezza Elisa Isoardi nel suo addio a La prova del cuoco, non perché non provi dispiacere ma perché non riesce a piangere, commuoversi, emozionarsi davanti agli altri, al suo pubblico (foto). Poche parole e poca voglia di scherzare per tutta la durata dell’ultima puntata della Prova del cuoco. “Oggi non piango stranamente probabilmente perché ancora mi devo rendere conto della cosa; probabilmente lo farò a casa con Zenit”. Non volevamo vedere il suo dolore, non è una conduttrice “di pancia” come Antonella Clerici. Chiudendo per sempre La prova del cuoco ringrazia un po’ alla volta tutti nel corso della puntata, appare così tutto programmato e lo fa con le braccia conserte. Sta male e si vede, non riesce forse a dire ciò che vorrebbe ed è forse un suo limite. Mancano pochi minuti alla fine e qualcosa riesce a dire.

ELISA ISOARDI: “SPERO SIA UN ARRIVEDERCI E NON UN ADDIO”

“Mi dispiace perché era bello, perché compiva 20 anni questa trasmissione e perché mi porterò nel cuore tutti. Grazie fino in fondo per quello che mi avete dato, spero che questo sia un arrivederci e non un addio”. Proseguono i ringraziamenti a tutti, pochi nomi e poi il grazie alla grande famiglia Rai, alla grande famiglia Endemol.

Elisa è spenta ed è comprensibile. Dalle sue parole si intuisce che non c’è ancora per lei un futuro chiaro in tv. Claudio Lippi conferma il dispiacere, il 3 ottobre La prova del cuoco avrebbe festeggiato 20 anni ma tutto finisce prima. Continua a parlare di Elisa e della sua sincerità, di come abbia fatto tanto per rendere la trasmissione vincente. Purtroppo, invece hanno perso tutti, anche il pubblico perde un programma importante.

Ci sono i saluti di quasi tutti gli chef e i maestri in cucina, tanti video e per un attimo Elisa Isoardi si lascia andare ma resiste, non mostra lacrime. “Siete voi che avete aiutato me, grazie. Tg1” conclude così, non c’è da festeggiare.