Boom di ascolti per Temptation Island 2020: il trash è servito e il pubblico ringrazia

Che boom di ascolti per la prima puntata di Temptation Island in onda il 2 luglio 2020. Numeri davvero ottimi per Canale 5 e per Mediaset che finalmente, ritrova uno dei suoi cavalli di battaglia estivi.

Finalmente Temptation Island, ne avevamo davvero tutti bisogno. Una ventata di aria fresca, forse anche per questo la prima puntata, partita malissimo con la pesante spiegazione di Filippo Bisciglia sul covid 19 e le misure di sicurezza, ci ha poi rallegrato e incollato davanti alla tv. Una puntata mai noiosa che ha portato sul piccolo schermo sei copie, tutte sicuramente pronte a regalare grandi emozioni. E come spesso accade, anche in questa settima edizione del programma, un ibrido, visto che per la prima volta coppie Nip e Vip si fondono insieme , a dare le maggiori soddisfazioni, dal punto di vista del trash, sono le coppie formate da gente comune. Che dire la prima puntata è iniziata alla grande tra bugie, corna nascoste, soldi, richieste assurde. Come spesso accade nella vita reale, sui social si mostra solo il bello che c’è, spesso finto. Poi però nella realtà è tutto un continuo litigio tra localizzazioni, fughe, pranzi in famiglia, problemi mai risolti e bugie, tante ma tante bugie. C’è chi si annulla, chi per due anni non si sente dire ti amo ma continua a stare con questa persona, chi ha al suo fianco una persona che non sa cosa prova. Insomma c’è davvero di tutto e ci sono gli ingredienti sufficienti per avere una edizione super trash. E chi pensava che il povero Pietro delle Piane si sarebbe messo subito in mostra avvinghiandosi a una single, senza chiamare i paparazzi questa volta, si sbagliava. Pietro e Lorenzo, sono i due saggi del villaggio, almeno per ora. E non sembrano avere nessuna intenzione di fare qualcosa che possa dispiacere le loro signore. Ecco forse da questo punto di vista mancano anche tentatrici degne di questo nome, se non sai neppure cosa sia un “feticista” forse abbiamo un piccolo problema…

GLI ASCOLTI DELLA PRIMA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND 2020

L’edizione 2019 del programma aveva incollato davanti alla tv 3.546.000 spettatori con il 22,24% . L’edizione 2020 si migliora con numeri eccellenti: si parte con 3.698.000 di spettatori e il 21,60%. Ottimo risultato visto anche il cambio di collocazione.

