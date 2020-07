Tutti pazzi di Lorenzo Amoruso: il fidanzato di Manila Nazzaro esempio di equilibrio e signorilità

Era da tempo che non si vedeva tanto entusiasmo sui social per un programma televisivo ed è successo per Temptation Island 2020 entrato in tendenza ( e lo è ancora questa mattina) ore prima della messa in onda. Ci aspettiamo grandi ascolti per questo debutto che diciamolo pure, non ha affatto deluso le aspettative. Neppure un attimo di noia nella prima puntata in onda ieri sera, grande entusiasmo e grande interesse per tutte le coppie protagoniste. Ma c’è una persona in particolare che ha convinto tutti, senza se e senza ma, e che è diventato, sin da subito, il preferito. Il perfetto gentiluomo è rappresentato da Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore, sbarcato sull’Isola dell’amore al fianco di Manila Nazzaro, non ha sbagliato un colpo. E non solo non ha sbagliato una parola, una mossa, un pensiero, verso la sua donna, che ama, e che rispetta, che è la sua anima gemella e non si vergogna di ribadirlo, ma ha anche mostrato un grande equilibrio, altruismo e voglia di aiutare gli altri, che non significa sempre stare dalla parte degli uomini. E’ anche questo che ha colpito molto le spettatrici di Temptation Island, impazzite per Lorenzo. Lo hanno eletto senza pensarci troppo il fidanzato dell’anno. L’ex calciatore redarguisce i suoi amici, sta al loro fianco, dispensa consigli ma fa anche notare quelli che sono i loro errori, ricordando che non sbagliano solo le fidanzate.

TUTTE PAZZE DI LORENZO AMORUSO IL FIDANZATO DI MANILA NAZZARO

E poi scrive “mi manchi” nel cuore alla sua Manila, parla di lei con gli occhi lucidi, non vede l’ora di uscire mano nella mano al suo fianco. Certo nella prossima puntata vedremo che anche lui perderà la “brocca” come si suol dire in questo caso, vedendo forse Manila troppo vicina a un single ( in realtà le sta spalmando se non ricordiamo male la crema sulla coscia). Forse anche lui deciderà di incontrare prima possibile la sua fidanzata, e chissà magari in questo falò di confronto arriverà anche un bell’anello di fidanzamento, quello che Manila non ha. L’ex miss Italia dal canto suo si comporta altrettanto bene. Anche lei dispensa consigli ma è più propensa a stare dalla parte delle sue nuove amiche ( del resto molto spesso hanno proprio ragione). E’ solidale con le donne e sembra la saggia del gruppo, insieme ad Antonella Elia che, almeno per la prima puntata, ha mostrato solo la simpatia e l’energia travolgente, per fortuna…

