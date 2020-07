Federico Fashion Style su Real Time con Beauty Bus: andrà in giro per l’Italia a caccia di look da stravolgere?

Tra le notizie arrivate dalla presentazione dei nuovi palinsesto di Real Time, c’è quella relativa agli impegni di Federico Fashion Style che non sarà protagonista solo del Salone delle meraviglie. Nella prossima stagione televisiva, non vedremo Missione Fashion Style ma un nuovo programma che potrebbe avere maggiore appeal nel pubblico di Real Time. Il nuovo format con Federico Lauro protagonista, si chiamerà Beauty Bus. Al momento tutto top secret, come rivela anche lo stesso parrucchiere di Anzio sui social. Ma il titolo ci lascia pensare a qualcosa, e ci lascia fare qualche ipotesi. Visto che c’è un bus di mezzo…Potremmo pensare che Federico andrà in giro per l’Italia a caccia di persone che hanno bisogno di dare una svolta alla loro vita con un look nuovo di zecca?

BEAUTY BUS E’ IL NUOVO PROGRAMMA DI FEDERICO FASHION STYLE

Al momento quindi si sa ben poco ma, visto il grande successo del parrucchiere, Real Time non può fare a meno di lui. Beauty Bus potrebbe essere una sorta di programma itinerante in giro per l’Italia con protagoniste e protagonisti che hanno bisogno di ritocchi di colore, di nuovi tagli, di consigli di stile…Insomma tutto quello che di solito Federico fa nel suo salone, o meglio nei suoi saloni visto che si divide tra Roma, dove ha appena aperto un nuovo salone, Anzio, Milano e ancora altri posti bellissimi in Italia…

E voi salireste sul beauty bus per ricevere prima una consulenza di Federico e poi il suo tocco di stile?

Per il momento non sappiamo altro. Lo stesso Federico Fashion Style ha rivelato pochissimo dai social:

Con grande soddisfazione vi annuncio che sarò in onda su @realtimetvit con #ilsalonedellemeraviglie e con un nuovo progetto chiamato #beautybus un nuovo programma al quale non voglio ancora svelarvi nulla ma vi terrò aggiornati passo passo! Oltre alle mie trasmissioni c’è una programmazione davvero scoppiettante che ci terrà compagnia in tutto il prossimo anno! Noi ci siamo voi?! Vi aspetto su @realtimetvit #federicofashionstyl

Federico Fashion Style su Real Time con Beauty Bus: andrà in giro per l’Italia a caccia di look da stravolgere? ultima modifica: da