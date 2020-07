Una voce per Padre Pio stasera su Rai 1: tutti gli ospiti

Pian piano si cerca di tornare alla normalità anche nel mondo della televisione e dello spettacolo. Dopo la serata da Assisi, con Carlo Conti e Gianni Morandi, questa volta tocca a Flavio Insinna portare in prima serata musica e beneficenza. Una voce per Padre Pio andrà in onda questa sera su Rai 1, con tanti ospiti per una serata speciale. Ricordiamo che componendo il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere Una Voce per Padre Pio Onlus donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.

Al fianco di Flavio Insinna, anche Nino Frassica e Nathalie Guetta, trio molto affiatato dopo l’esperienza insieme per Don Matteo. Una serata ricca di ospiti quella di oggi 11 luglio 2020, scopriamo nel dettaglio chi ci sarà.

UNA VOCE PER PADRE POI EDIZIONE SPECIALE NEL 2020

Sarà una 21ma edizione molto particolare perché ai tempi del coronavirus, nel rispetto delle necessarie misure restrittive attualmente in vigore, “Una Voce per Padre Pio” sarà ambientata per la prima volta nella sua storia in uno studio televisivo, e non a Pietrelcina (BN), borgo natio del Frate, set suggestivo e ambientazione abituale del programma.

UNA VOCE PER PADRE PIO: TUTTI GLI OSPITI DELL’11 LUGLIO 2020

L’edizione 2020 riunirà i grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Alessio Boni; Red Canzian; Gabriele Cirilli; Tosca D’Aquino; Fausto Leali; Rocio Morales Munoz; Romina Power; Ron; Andrea Sannino; Alberto Urso e un immancabile coro di voci bianche. Al pianoforte ci sarà il Maestro Alterisio Paoletti.

UNA VOCE PER PADRE PIO: LA BENEFICENZA PRIMA DI TUTTO

“Una Voce per Padre Pio” è soprattutto solidarietà e al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, a supporto dei progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”.

Appuntamento alle 21,05 questa sera su Rai 1.

