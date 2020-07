Tu si Que vales vs Ballando con le stelle sarà sfida o Milly si sposta al venerdì?

Sarà di nuovo sfida tra Maria de Filippi e Milly Carlucci ma questa volta una sfida inedita visto che Ballando con le stelle per la prima volta dovrebbe affrontare Tu si que vales, sfida inedita. Ballando con le stelle infatti, negli ultimi anni si è scontrato con C’è posta per te al sabato sera. Ma non è detto che tutto questo succederà infatti, solo con la presentazione dei palinsesti Rai, sapremo se il programma di Milly andrà in onda al sabato oppure traslocherà al venerdì sera.

Oggi invece Publitalia ha presentato i palinsesti di Mediaset per l’autunno e sappiamo che Tu si que vales andrà in onda dal 12 settembre 2020, confermatissimo quindi al sabato sera.

TU SI QUE VALES SFIDA BALLANDO CON LE STELLE, MILLY RESTA AL SABATO?

La sfida non sarà facile, se la Rai dovesse decidere di lasciare Ballando con le stelle al sabato sera. Il motivo è molto semplice: Tu si Que vales è capace di ascolti che programmi come Amici non incassano da tempo e Ballando potrebbe non reggere il confronto. Se infatti la sfida con il talent di Maria de Filippi negli ultimi anni è stata molto equilibrata, tanto che Ballando ha anche vinto la gara degli ascolti tv, contro Tu si que vales, sarebbe tutta un’altra musica. Il programma è scelto dalle famiglie, dai bambini, dai giovani e dai meno giovani, nonostante riproponga lo stesso format sembra avere nella leggerezza la vera punta di diamante. Un po’ demenziale, un po’ emozionante, tanto divertente: Tu si que vales premia il talento ma anche la mediocrità, che forse poi è la parte che più, cinicamente piace, al pubblico.

A questo punto per la Rai sarebbe quindi meglio pensare di lasciare al sabato sera altri format, per competere anche senza vincere, e tenersi Ballando con le stelle per un altro giorno della settimana. Si è già visto che Milly può battere senza problemi il Grande Fratello VIP per cui si potrebbe andare in onda al venerdì sera ( anche se pare sarà il giorno di Tale e quale show). Bisognerà vedere quando il programma di Carlo Conti debutterà ed è anche per questo che aspettiamo con grande trepidazione la presentazione dei palinsesti Rai.