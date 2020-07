Sergio Muniz a piedi nudi in tv presenta la sua fidanzata acqua e sapone, la bella Morena (Foto)

A C’è tempo per… ospite ancora una volta Sergio Muniz ma oggi è apparsa anche la sua fidanzata, un regalo che l’artista spagnolo ha fatto al pubblico di Rai 1 (foto). E’ la prima volta che Muniz presenta la bella Morena. La coppia vive insieme in Liguria ma Sergio è sempre stato molto riservato, invece il loro amore dura già da ben 4 anni. Una presentazione semplice e molto dolce dalla sua casa nella splendida località Cinque Terre, un luogo che entrambi adorano. Con la coppia ci sono il cane e gatto e insieme Sergio e Morena si occupano anche dell’orto. Ed è da lì che arriva la sua compagna, con il cesto è andata a raccogliere zucchine e fiori di zucca, per oggi un bel piatto di pasto al pesto di zucchine. Entrambi sono a piedi nudi, nessun make up ma una bellezza unica per entrambi. Arriva però subito una domanda per Morena, Beppe Convertini le chiede un difetto di Sergio Muniz, le chiede delle sue complicazioni perché non può essere sempre così sereno e perfetto. Non ha dubbi, si arrabbia a volte per cose piccole, poi con meditazione e yoga passa tutti, è questo il loro antidoto contro la rabbia e i dispiaceri.

LA FIDANZATA DI SERGIO MUNIZ INCANTA TUTTI

Cantano insieme una canzone dolcissima e raccontano che si aiutano a vicenda in casa. “Siete un sogno” sottolinea Anna Falchi quasi commuovendosi per la loro semplicità e il loro orticello. Muniz ricorda che la felicità va curata proprio come l’orto e che bisogna cercare l’equilibrio, sempre, perché ogni tanto si perde.

Dunque, non è tutto perfetto ma la coppia lavora per stare bene ogni giorno. Morena Firpo è un vero incanto, Sergio Muniz non avrebbe potuto trovare una donna migliore per vivere felice la sua vita così speciale, di certo diversa da molti altri vip.

