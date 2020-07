Linea Verde estate alla scoperta di Livorno con Marco Bianchi e Angela Rafanelli

Ci spostiamo in Toscana, a Livorno nella puntata di Linea Verde estate in onda il 26 luglio 2020. Livorno, la città dove l’integrazione si è fatta modello di vita. Se ne parlerà nella nuova puntata di “Linea Verde Estate”, insieme a Marco Bianchi e Angela Rafanelli, in onda domenica 26 luglio, alle 12.20, su Rai1. Sarà una puntata speciale per la Rafanelli, che ha le sue origini proprio in quei luoghi.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova puntata di Linea Verde che ci aspetta domani alle 12,20 come sempre, su Rai 1.

LINEA VERDE ESTATE: VIAGGIO IN TOSCANA IL 26 LUGLIO 2020

Il Porto, il Castello, la terrazza di piazza Bovio: in arrivo con il traghetto, l’incredibile fascino di Piombino, la città dell’acciaio, spettacolare balcone sull’isola d’Elba. Un percorso culturale immersi nella natura a bordo di un caratteristico vespone anni ‘50, tra le pendici del promontorio di Piombino e il golfo di Baratti, i due conduttori andranno alla scoperta di Populonia, uno dei centri più importanti per la lavorazione dei metalli sin dai tempi degli etruschi. Poi, il viale dei cipressi, reso celebre dai versi di Carducci, i cavalli dell’antica razza Monterufolino e a Bolgheri, su un caratteristico calesse per una passeggiata tra storia e gusto, lungo la costa degli Etruschi.

Si approda anche a Bibbona, nel cuore della Toscana verde, per assistere da vicino alla raccolta, macinatura e degustazione dei peperoncini. Sono 22 le varietà coltivate nella zona. dal più delicato sino a quello più piccante del mondo.

Il viaggio prosegue tra rosse scogliere a picco sul mare, baie riparate, spiagge e calette lambite da acque trasparenti, la rigogliosa pineta che ispirò artisti, pittori e scrittori: aneddoti e curiosità di Castiglioncello, il luogo del cuore di Alberto Sordi.

Gran finale al Mercato delle Vettovaglie con le ragazze “Uovo alla Pop”, la pizza di ceci e la navigazione lungo i canali medicei.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Linea Verde Estate.

