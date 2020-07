Ultima puntata stagionale di Chi l’ha visto: Federica Sciarelli saluta il pubblico

Il mese di luglio saluta Chi l’ha visto, che andrà in onda oggi 29 luglio 2020, con l’ultima puntata della stagione. Una edizione difficile anche per il programma di rai 3, come per tutti i programmi in onda in questi mesi, nonostante il coronavirus. Chi l’ha visto tra l’altro, si è anche fermato per due settimane, visto che tra gli ospiti del programma di Federica Sciarelli, c’era stato il vice ministro Sileri, risultato positivo al covid19. Dopo la quarantena, Chi l’ha visto è tornato, con tante inchieste, molte delle quali dedicate anche a tutto quello che è successo in Italia nei mesi più drammatici.

Con la puntata di questa sera si chiude quindi la stagione ma per Federica Sciarelli sarà solo un arrivederci. Anche quest’anno infatti si è molto parlato della possibilità di un addio ma la Sciarelli si è detta pronta a tornare in onda in diretta nonostante condurre Chi l’ha visto, non sia semplice, sotto diversi punti di vista.

Ma oltre alla difficoltà ci sono anche le soddisfazioni: pensiamo ad esempio ai due casi risolti anche grazie ai telespettatori di Chi l’ha visto. Quest’anno due ritrovamenti che fanno ben sperare le famiglie di chi manca da casa da anni. Il ragazzo campano scomparso a Londra, dopo due anni, grazie ai telespettatori del programma, ha riabbracciato la sua mamma. E lo stesso è successo a un altro giovanissimo, che aveva lasciato Roma otto anni fa, è stato ritrovato grazie al pubblico di Rai 3 in Liguria. Anche la sua famiglia lo ha potuto riabbracciare.

Storie che danno speranza e fiducia a chi ancora dopo anni, spera di riportare a casa una persona scomparsa.

CHI L’HA VISTO LA PUNTATA DEL 29 LUGLIO 2020 CHIUDE LA STAGIONE

Ultimo appuntamento della stagione per “Chi l’ha visto”, il programma di Federica Sciarelli che, mercoledì 29 luglio alle 21.20 su Rai3, si occupa del serial killer Zakaria Ismaini. Il giovane palestrato, che adescava sui siti le sue vittime e poi le uccideva, ora è in carcere per aver commesso tre delitti. Ma il dubbio rimasto è che possa aver ucciso ancora, tra il 2008 e il 2015, persone che forse risultano soltanto scomparse. Per questo la conduttrice chiede aiuto ai suoi telespettatori e dà appuntamento a settembre.

Il programma di Rai 3 tornerà con Federica Sciarelli al timone a settembre in prima serata.