Oggi è un altro giorno: tutto pronto per il debutto di Serena Bortone

Il 7 settembre è il giorno, il grande giorno. Quello della ripartenza per il palinsesto di Rai 1 con vecchi volti molto amati dal pubblico ma anche nuove proposte. Oggi è un altro giorno è una di queste. Serena Bortone farà il suo debutto su Rai 1 alle 14, subito dopo il Tg. Il programma andrà in onda al posto di Vieni da me.

Ma di che cosa si occuperà Oggi è un altro giorno?

OGGI E’ UN ALTRO GIORNO DAL 7 SETTEMBRE 2020 SU RAI 1

sul comunicato ufficiale di Rai 1, la conduttrice viene descritta come una giornalista che porta con se “autorevolezza, competenza e simpatia, questa volta messe al servizio di un programma “popolare”, ma sempre attento all’attualità e al dibattito pubblico.“

Il titolo riassume il senso di questo spirito dei tempi, dove ospiti, storie e confronti saranno al servizio di un programma che ogni giorno vuole raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità, ricominciando dai racconti delle persone celebri, e non solo, per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. In uno studio pensato come un moderno “loft” metropolitano, personalizzato e caldo, la conduttrice accoglierà un gruppo di amici che l’accompagneranno nel corso delle puntate e con i quali condividerà argomenti all’ordine del giorno, incontrerà personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, animerà confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica.

I toni saranno quelli di una persona curiosa e competente, empatica e capace di mettere a proprio agio gli ospiti per creare un’occasione per il pubblico di essere coinvolto da piccole e grandi notizie con una chiave molto più ampia della stretta informazione.

Essere nell’attualità per leggerla con punti di vista che invitino al ragionamento, anche a partire da fatti e vicende apparentemente più di costume, ma che in realtà offrono spunti per intravedere temi che attraversano la società. Amicizia, amore, tradimento, ecc., non sono solo ambiti esclusivi del cosiddetto “gossip”, ma possono essere, attraverso

storie e racconti in prima persona, l’occasione per parlare di legami e sentimenti come parte della sfera emotiva di un Paese.

Non mancherà ciò che connette alla più stretta attualità e che chiama in causa il sociale, l’economia e la politica, soprattutto per i risvolti che tutto questo ha nella vita di tutti i giorni: è evidente che la riapertura delle scuole in periodo Covid accenderà la discussione e la necessità di essere informati e orientati. Ecco quindi come la complessità di questa fase verrà raccontata a tutto tondo, consapevoli che dai temi più impegnati a quelli apparentemente più leggeri ciò che conta è lo stile narrativo, affidato a un programma che vuole stare dentro la vita per restituire qualche scampolo

di emozione, di consapevolezza e di partecipazione a ciò che accade.

OGGI E’ UN ALTRO GIORNO: GLI ASCOLTI PREMIERANNO RAI 1?

Oggi è un altro giorno è chiaramente una scommessa di Rai 1. Non sarà facile per il pubblico abituarsi a un nuovo volto poco conosciuto e a un nuovo genere di programma. Vieni da me in questi anni ha riscontrato non poche difficoltà e non ha mai del tutto convinto per quello che riguarda gli ascolti. Il programma di Caterina Balivo ha sempre avuto ascolti più bassi rispetto al competitor, le soap hanno sempre avuto la meglio e Uomini e Donne ha staccato di parecchi punti Rai 1 nella stessa fascia. Con Oggi è un altro giorni si potrebbe correre il rischio di perdere ancora un’altra fetta di pubblico, quella legata a Caterina Balivo.

Di certo non possiamo giudicare prima di aver visto, per cui, non ci resta che aspettare il 7 settembre 2020 per la prima puntata. E prima di dare un giudizio, guarderemo almeno una settimana intera di programmazione. I debutti si sa, sono sempre complicati e ci vuole anche del tempo per arrivare al pubblico. In casa Mediaset sapevano bene che correvano dei rischi iniziando più tardi e hanno quindi deciso di far partire Uomini e Donne il 7 settembre. Non ci sarà nessuna settimana di collaudo in solitaria, si parte con la sfida immediata. Quale delle due bionde conduttrici avrà la meglio?

