Il Segreto va giù e Il Paradiso delle signore lo agguanta: SOS ascolti per Canale 5

Una settimana iniziata maluccio che sta andando peggio quella di Mediaset per la fascia pomeridiana. Dato per assodato il grande successo di Maria de Filippi con il suo Uomini e Donne, il vero problema per Canale 5 arriva dopo le 16,10 quando la linea passa a Il segreto. La soap, che aveva già parecchie difficoltà prima della pausa estiva, a causa del cambio temporale e dell’addio dei volti storici di Puente Viejo, ha avuto poi una lunga pausa estiva che ha praticamente affossato l’interesse dei pochi spettatori rimasti legati a Francisca e company. Il risultato è molto preoccupante. Se è vero infatti che Il segreto volge al termine e che quindi a Mediaset poco importi degli ascolti di queste ultime puntate, è anche vero che la soap spagnola dovrebbe essere il traino di Pomeriggio 5 che invece paga a caro prezzo il disinteresse del pubblico verso la soap. Non solo. Rai 1 sembra aver vinto la sua scommessa con Il Paradiso delle signore che potrebbe tra l’altro, fare ancora meglio nelle prossime settimane.

Rai 1 ha continuato a mandare in onda le repliche del Paradiso, conquistando magari anche una fetta di pubblico che non aveva visto in inverno le puntate. E ora con gli episodi inediti, nonostante il traino scarso di Oggi è un altro giorno, riesce a ottenere numeri molto buoni. Nella giornata dell’8 settembre 2020, assistiamo a un vero e proprio testa a testa tra le due soap, e il sorpasso, sembra essere vicino.

Certo dalla prossima settimana, quando arriverà il Grande Fratello VIP, ci potrà essere un miglioramento, visto che ci sarà il day time del reality, ma se si volesse davvero aiutare Barbara d’Urso e il suo pomeriggio 5, la soluzione, sarebbe chiaramente un’altra.

Quale? E’ presto detto: mandare in onda gli ultimi episodi di Day Dreamer-Le ali del sogno, capaci di registrare ascolti che vanno ben oltre il 20% di share.

GLI ASCOLTI DELL’8 SETTEMBRE 2020: IL SEGRETO E IL PARADISO MOLTO VICINI

Ma vediamo i numeri per capire quello di cui parliamo.

Il Paradiso delle Signore è stata vista ieri da 1.612.000 di spettatori, con il 15,04% di share. Su Canale 5 invece Il Segreto ( con il traino di Uomini e Donne che fa il doppio degli ascolti di Oggi è un altro giorno) raccoglie 1.632.000 con il 16,4% di share.

Pomeriggio 5 nella giornata di ieri ha avuto in ogni caso ascolti più alti di Rai 1 ma con un traino ancora più forte, la d’Urso potrebbe blindare la vittoria. Mediaset cambierà qualcosa?