La lettera della mamma di Giorgia Palmas a Verissimo: “Sarai una sposa vestita di felicità” (Foto)

Manca poco al parto per Giorgia Palmas che oggi a Verissimo è stata la prima ospite, bellissima, dolcissima (foto). Manca poco anche al matrimonio con Filippo Magnini e la mamma di Giorgia Palmas ha scritto per lei, per il loro amore, una lettera che commuove tutti. In lacrime non solo l’ex velina ma anche Silvia Toffanin. Un momento speciale della sua vita e una lettera da una persona speciale, dalla donna che le ha dato la vita. “Quando sei nata e ti ho guardato ho avvertito il più grande amore che una madre può sentire. Due donne madre e figlia con papà lontano per lavoro e da subito è stato un legame simbiotico, sempre insieme con i nostri momenti di coccole interminabili. Ho chiuso gli occhi e da bambina ti vedo donna”. La mamma di Giorgia Palmas è felice per sua figlia che ha trovato il vero principe azzurro, l’uomo che l’ha resa di nuovo felice.

GIORGIA PALMAS A VERISSIMO, IL PARTO E POI IL MATRIMONIO

Silvia Toffanin prende per un attimo il posto di Maria De Filippi leggendo la lettera per la sua ospite. “A volte il principe azzurro esiste e da questo grande amore nascerà un’altra nipotina che con Sofia sarà il mio elisir di lunga vita”. Emozionatissima la Palmas continua ad ascoltare le parole della sua mamma: “Sarai la sposa più bella perché vestita di felicità”. Non potrebbe ascoltare parole più belle mentre la lettera prosegue: “Vi auguro di rimanere sempre come siete oggi, belli e felici, desiderosi di vivere il futuro insieme”.

Vorrebbe dire tante cose Giorgia Palmas ma l’emozione le blocca la voce: “Mi ha insegnato a essere mamma, a essere una donna indipendente, a essere una persona sincera”. Racconta che sua madre non si arrende mai, le ha insegnato che c’è sempre una soluzione: “E’ il mio punto di riferimento, l’esempio come donna. Ha cresciuto noi figli in maniera meravigliosa, sa fare tutto ed è sempre sorridente, è proprio la mamma e spero di valere la metà di quanto vale lei”. Sono lacrime di felicità per Giorgia, il suo progetto di vita con Magnini e Sofia rende felice tutta la famiglia.