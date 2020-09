Live-Non è la d’Urso riparte da Corona e Lollobrigida: gli ospiti del 13 settembre 2020

Tutto pronto anche per il gran ritorno in diretta di Barbara d’Urso alla domenica sera con il suo Live-Non è la d’Urso. Il programma, pur non registrando ascolti entusiasmanti, ha continuato ad andare in onda anche durante il lockdown, con grande impegno da parte di tutta la squadra di Canale 5, conduttrice inclusa, per tenere in qualche modo compagnia al pubblico a casa e informare. Può piacere o non piacere ma va dato atto alla d’Urso, come a tutti i colleghi andati in onda in quel periodo, per il lavoro svolto!

Da domani riparte una nuova edizione ma si ricomincia con alcuni temi cari al pubblico ci Canale 5. Scopriamo quindi le anticipazioni per la prima puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 13 settembre 2020 su Canale 5 in prima serata.

LIVE -NON E’ LA D’URSO OSPITI PRIMA PUNTATA: IL RITORNO DI FABRIZIO CORONA

Dovrebbe essere tra gli ospiti in studio Fabrizio Corona, o forse in collegamento da casa sua. In ogni caso ci sarà. Non sappiamo bene per parlare di cosa ma! Vedremo…In queste ultime settimane non sono mancate sui social le frecciate di Nina Moric al suo ex marito che starebbe sfruttando Carlos Maria, sui social, e starebbe trasformando suo figlio. Si parlerà anche di questo? Vedremo…

A LIVE NON E’ LA D’URSO LA REUNION DEL CAST DEL PRIMO GRANDE FRATELLO

Grande attesa per la reunion di cui si è parlato negli ultimi giorni. Nella puntata di Live di domani sera dovrebbero esserci quasi tutti i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello a 20 anni dal debutto del reality.

GINA LOLLOBRIGIDA TRA GLI OSPITI DI LIVE-NON E’ LA D’URSO

Andrea Piazzolla e Gina Lollobrigida tornano insieme in tv in uno studio televisivo per parlare delle ultime vicende processuali delle quali sono stati protagonisti.

NICOLETTA MANTOVANI SI SPOSA: L’ANNUNCIO A LIVE

Questa estate è stato Alfonso Signorini ad annunciare dalla rivista Chi che Nicoletta Mantovani presto sposerà il suo compagno. E a quanto pare la vedova di Pavarotti ne parlerà anche in tv per la prima volta.

Tutto questo ma anche altro. Purtroppo ci toccherà vedere in televisione la signora Angela di Mondello. Ne avremmo davvero fatto a meno…