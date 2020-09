Romina Power a Domenica In: dopo Al Bano non ci sarà mai un altro uomo

Non c’è mai stato e non ci sarà mai un altro uomo per Romina Power dopo l’addio ad Al Bano, sicura l’ha confidato oggi a Domenica In, certa anche che non ci sarà mai più niente, mai più un legame d’amore con il suo ex marito. Romina Power racconta a Mara Venier che lei e Al Bano sono molto amici ma la conduttrice non ha intenzione di fare gossip, non vuole parlare di ciò che vorrebbe vedere il loro pubblico, desidera parlare di Romina, della sua felicità. E’ una donna che ha ricevuto tanto amore dal padre dei suoi figli, più che coccolare è stata tanto coccolata e a lei tutte quelle attenzioni sono sempre piaciute molto. Era il modo spontaneo di Al Bano di amarla ed è il motivo per cui li abbiamo sempre ammirati insieme, tutto quell’amore, tutte quelle attenzione si vedevano, poi è finita la favola d’amo­­­­­­re, il dolore li ha distrutti.

ROMINA POWER: “HO CAPITO CHE DOVEVO LAVORARE SU ME STESSA”

Mara Venier le ha chiesto se le manca ciò a cui era ormai abituata, ma lei oggi è serena e appagata: “No, perché io ho capito che dovevo lavorare su me stessa per non avere necessità di nessuno”. Nessuna storia sentimentale per Romina Power, non le interessa, non ha voglia di innamorarsi dopo una vita passata con Al Bano, anche se intanto sono passati decenni dalla loro separazione.

“Io penso di continuare la mia vita da sola, per sempre. Penso che non poteri più vivere con un altro uomo per il resto della vita, io ho i miei figli e i miei nipoti e non voglio disturbare questo equilibrio che si è creato e non ho più il tempo e neanche la pazienza francamente da dedicare a un altro compagno”.