Show di Fabrizio Corona a Live: ci prova con Barbara d’urso, smonta Asia Argento

Fabrizio Corona e l’amore…L’imprenditore è single, come ha spiegato nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 13 settembre 2020 ma non gli dispiacerebbe corteggiare Barbara d’Urso. Nella parte più simpatica della puntata, Corona ha raccontato: “Sono stato in camerino da Barbara d’Urso, come lei diceva prima e devo dire che non avevo mai visto prima una donna di 65 anni così bella e così in forma, complimenti” ha detto l’ex re dei Paparazzi. La d’Urso ha subito ricordato che di anni ne ha 63 ma che lo ringrazia per questi complimenti.

FABRIZIO CORONA CI PROVA CON BARBARA D’URSO MA ARRIVA IL 2 DI PICCHE

Corona ritrova il sorriso parlando con la conduttrice. Sono lontanissimi i tempi in cui nei programmi di Barbara il suo nome non si poteva neppure pronunciare. Fabrizio scherza: “Mi sono sentito male quando ti ho visto, il video non ti rende giustizia Barbara”. E poi si è subito proposto: “Sono single, Barbara. Se vuoi sono disponibile”.

Barbara leggermente imbarazzata ha commentato: “Ok. Sono single anche io, ma diciamo che sei troppo impegnativo per me”. Corona però sembra non voler demordere. “Potrei rifarti scoprire quel fuoco passionale che manca e che dà vita”, ha rilanciato Fabrizio Corona. Barbara D’Urso.

Ma per la d’Urso non c’è trippa per gatti: “Lascia stare il fuoco passionale, con te proprio no”.

FABRIZIO CORONA: ASIA ARGENTO INNAMORATA DI ME

La conduttrice ha poi colto l’occasione per parlare dell’ultima fiamma di Corona, Asia Argento che di lui non ha proprio un bel ricordo. Corona racconta quello che è accaduto e spiega che Asia è una donna piena di intelligenza e di una cultura sterminata. Ma è successo che lei si è innamorata di lui ma lui non può avere nessuno al suo fianco. “Io non posso avere una compagna perchè sono pazzo” ha detto Corona.

Fabrizio conferma che è stato lui, dopo il primo incontro a organizzare le paparazzate, come del resto fa sempre. E allora la conduttrice scherza: “Che volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Anche ciao, salutame a soreta”. E lui ha proseguito il flirt a distanza: “Sinceramente ti avrei alzato un po’ l’hype, si dice così. A meno che non vuoi che mi fidanzi con Angela del Coviddi. Fammela salutare, lei potrebbe essere il mio tipo”…