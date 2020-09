Alberto Angela stasera inizia il viaggio volando su Roma con Ulisse – Il piacere della scoperta

Ulisse il piacere della scoperta torna stasera con Alberto Angela che ospite a Oggi è un altro giorno ha anticipato la prima puntata confidando anche il gran lavoro svolto da tutti. “Dovevamo fare tanto ma ci siamo fermati e tutti abbiamo attraversato il lockdown”. Alberto Angela parla del periodo della quarantena, una prima volta anche questa, vissuta con timore come tutti perché non si capiva se le cose potessero degenerare e cosa c’era da fare. Per lui il Paese si è unito e questo è grazie alla cultura. Non può essere che questo il suo punto di vista che lo lega subito alla puntata di stasera, alla storia, a Roma. “Le generazioni precedenti ci hanno suggerito come uscirne rispetto a tanti altri Paesi noi abbiamo circa 3000 anni nella testa”. Quattro le puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta, nonostante tutte le difficoltà hanno trovato una soluzione: “La prima puntata di oggi è frutto di questa idea; portiamo a casa il mondo e la prima puntata è Roma vista volando, immaginiamo di essere Peter Pan“.

ALBERTO ANGELA: “DAVANTI ALLE DIFFICOLTA’ SI TROVANO LE SOLUZIONI”

E’ entusiasta delle soluzioni trovate, un gran lavoro che ha visto tutti concentrati. Angela racconta: “Devo dire che ho scoperto tante cose: negli ultimi 30 anni ho visto Roma tante volte ma questa volta è ad altezza di rondine e non di elicottero”. Hanno utilizzato i droni e sarà una nuova emozione per esempio vedere Fontana di Trevi non dalla parte della grande facciata ma dall’alto.

“Non è stato facile, abbiamo girato ad agosto con il caldo ma vedere tutti uniti e concentrati davanti alle difficoltà…”.

E’ sicuro che dopo avere viaggiato tanto sia l’Italia la parte più bella del mondo. Resta sempre con piedi per terra Alberto Angela e a Oggi è un altro giorno conclude parlando dei potenti, del modo in cui li guarda: “Inutile che ti atteggi che sei una persona come tutte”. Appuntamento a stasera su Rai 1 alle 21.25 con Ulisse – Il piacere della scoperta.