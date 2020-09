Temptation Island 2020: nomi e cognomi dei protagonisti che hanno già lasciato il segno

Ieri sera, mercoledì 16 settembre è partita la nuova stagione di Temptation Island insieme ad Alessia Marcuzzi. Già nella prima puntata del reality dei sentimenti di Canale 5 ne abbiamo viste di tutti i colori tra i fidanzati, le fidanzate e i single. Molti protagonisti, in effetti, hanno già lasciato il segno, chi in negativo e chi in positivo. Cerchiamo di conoscere meglio i nuovi protagonisti di Temptation Island scoprendo nomi e cognomi. Le coppie abbiamo già imparato a conoscerle ancora prima dell’inizio della trasmissione grazie alle clip di presentazione. Sono: Anna Ascione e Gennaro Mauro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Davide Varriale e Serena e Serena Spena, Amedeo e Sofia, Antonio Giungo e Nadia e, infine, Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola.

Molti di loro hanno fatto nomi e cognomi senza che nessuno lo chiedesse e per chi segue il programma che sui social, è stato più semplice andare a sbirciare nei profili, anche se non tutti lo hanno!

Temptation Island 2020, i nomi e cognomi dei tentatori di questa nuova edizione

Passiamo adesso a conoscere meglio i tentatori di questa nuova stagione di Temptation Island:

Lorenzo Spolverato , 23 anni e modello, ha la passione per i libri e per il suo pitbull.

, 23 anni e modello, ha la passione per i libri e per il suo pitbull. Filippo Giraldini , 31 anni, fa lo chef ma ama anche lo sport e la natura.

, 31 anni, fa lo chef ma ama anche lo sport e la natura. Mario Alfano, 25 anni. E’ campano e lavora presso l’azienda della sua famiglia ma anche dato vita ad un suo brand personale.

25 anni. E’ campano e lavora presso l’azienda della sua famiglia ma anche dato vita ad un suo brand personale. Steve Tomadini , 23 anni. E’ un bar tender ma a giocato anche a basket a livello professionale.

, 23 anni. E’ un bar tender ma a giocato anche a basket a livello professionale. Gianluca Irpino , 31 anni e giocatore di poker. Diciamo che è più conosciuto dal pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Corteggiò Veronica e poi entro solo per qualche giorno nella casa del Grande Fratello.

, 31 anni e giocatore di poker. Diciamo che è più conosciuto dal pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Corteggiò Veronica e poi entro solo per qualche giorno nella casa del Grande Fratello. Alberto , 31 anni. Fa l’agente di commercio.

, 31 anni. Fa l’agente di commercio. Antonio Smorto , 25 anni, studente universitario e giocatore di basket in serie B.

, 25 anni, studente universitario e giocatore di basket in serie B. Ettore Radaelli , 25 anni. Faceva il calciatore, attualmente è un modello ma lavora pure perito chimico da Eni.

, 25 anni. Faceva il calciatore, attualmente è un modello ma lavora pure perito chimico da Eni. Stefano , 30 anni, ha un bar in Australia insieme ad altri soci ma vive ora vive in Italia.

, 30 anni, ha un bar in Australia insieme ad altri soci ma vive ora vive in Italia. Roberto La Torre , 30 anni. Lui è un tecnico del gas.

, 30 anni. Lui è un tecnico del gas. Michael Andreotti , è il più grande tra i single, ha 35 anni. Di mestiere fa l’istruttore di boxe.

, è il più grande tra i single, ha 35 anni. Di mestiere fa l’istruttore di boxe.

Le tentatrici di Temptation Island 2020: ecco chi sono le ragazze single

Passiamo adesso alle bellissime tentatrici:

Benedetta Armellin , 21 anni. Ha fatto la modella ma attualmente lavora come conduttrice televisiva in Lombardia.

, 21 anni. Ha fatto la modella ma attualmente lavora come conduttrice televisiva in Lombardia. Ester Giordano , 30 anni. E’ conosciuta per aver partecipato a Donnavvetura ma non solo. E’ stata fidanzata con Stephan El Shaarawy ed è stato protagonista di un video musicale di Gionny Scandal.

, 30 anni. E’ conosciuta per aver partecipato a Donnavvetura ma non solo. E’ stata fidanzata con Stephan El Shaarawy ed è stato protagonista di un video musicale di Gionny Scandal. Giovanna Gentile , 25 anni. Fa la personal trainer ma pure la maestra di danza.

, 25 anni. Fa la personal trainer ma pure la maestra di danza. Vanessa , 30 anni. E’ una barlady anche se lei preferisce non bere.

, 30 anni. E’ una barlady anche se lei preferisce non bere. Emanuela , 36 anni, è una receptionist presso un albergo.

, 36 anni, è una receptionist presso un albergo. Ginevra Bresciani , 21 anni. Amante della musica, della danza e pure della vita sportiva.

, 21 anni. Amante della musica, della danza e pure della vita sportiva. Adelaide , 29 anni. Vive alle Canarie e lavora per Giorgio Armani.

, 29 anni. Vive alle Canarie e lavora per Giorgio Armani. Eleonora Garrioli , 22 anni, studentessa universitaria di giurisprudenza. Vorrebbe diventare un avvocato ma per ora fa la fotomodella.

, 22 anni, studentessa universitaria di giurisprudenza. Vorrebbe diventare un avvocato ma per ora fa la fotomodella. Giada , 34 anni. E’ la titolare di un ambulatorio che si occupa di fisioterapia e riabilitazione.

, 34 anni. E’ la titolare di un ambulatorio che si occupa di fisioterapia e riabilitazione. Giulia , 21 anni, nata a Cuba ma residente in Italia. Vorrebbe diventare una modella, attualmente lavora presso una agenzia viaggi e si occupa di marketing.

, 21 anni, nata a Cuba ma residente in Italia. Vorrebbe diventare una modella, attualmente lavora presso una agenzia viaggi e si occupa di marketing. Nunzia, 30 anni. E’ napoletana e sembra aver già conquistato Alberto, il fidanzato di Speranza.