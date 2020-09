A Domenica Live la rivelazione choc sulla contessa de Blanck: non si lava!

Arriva il momento di scoprire la rivelazione choc che Barbara d’urso ha promesso, con la sua ormai famosa busta gialla nella puntata di Domenica Live del 20 settembre 2020. Di che cosa si tratta? La conduttrice aveva anticipato che nella puntata di Live ci sarà qualcosa che non sappiamo, da scoprire, sulla contessa. Ma a Domenica Live, nel talk dedicato al Grande Fratello VIP, è il figlio di Marina Ripa di Meana a dare un altro scoop sulla contessa. La povera Patrizia de Blanck sarà anche protagonista assoluta di questo Gf VIP, sui social e non solo, ma di lei se ne dicono davvero di cotte e di crude. E dopo lo spogliarello involontario che ha regalato sempre al pubblico della d’Urso, e non solo, arriva anche una rivelazione poco carina per una donna del suo rango, ma in generale per qualsiasi persona. A farla, come stavamo dicendo, è Andrea, il figlio della Ripa di Meana. A suo dire, negli ambienti della Roma bene, circolerebbero delle voci molto particolari sul conto della Contessa.

LA RIVELAZIONE SULLA CONTESSA DE BLANCK A DOMENICA LIVE

“Ho visto che nella casa c’è una bella lavatrice grande, forse perchè qualche autrice ha saputo quelle che sono le voci che circolano a Roma, ossia che la Contessa non si lava” ha detto il figlio di Marina Ripa di Meana. Voci confermate anche da Serena Grandi che dice di aver ascoltato le stesse dicerie sul contro della De Blanck. “Forse un giorno la butteranno dentro e le faranno fare una centrifuga” dice l’uomo in studio. “Soprattutto i capelli” commenta Serena Grandi che dice di aver fatto con lei un reality di tre mesi e lo sa bene. “Tutta Roma lo dice, io adesso non vivo più ma si dice che non è più incline alla doccia e al lavaggio dei capelli” ha detto Serena Grandi.

Alfonso Signorini farà vedere alla contessa questo spezzone di programma domani sera? Vedremo. Nel frattempo la contessa in casa ha fatto la sua rivelazione choc dicendo che non usa l’intimo da sempre e che per questo motivo è stata beccata nuda!