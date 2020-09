La contessa nuda in diretta: in casa non tutti reagiscono bene alle immagini della De Blanck desnuda

Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 18 settembre 2020, Alfonso Signorini ha scelto la chiave ironica per mostrare a Patrizia de Blanck le immagini del suo nudo integrale, andate in onda in diretta a Pomeriggio 5. L’ha buttata un po’ in caciara, come si suol dire. Ma se in un primo momento i concorrenti si sono messi a ridere, anche per non far preoccupare la contessa, successivamente, parlando di quanto accaduto, hanno mostrato molte perplessità. Tutti i concorrenti sono stati molto carini, hanno fatto notare a Patrizia che non era di certo colpa sua, che non poteva saperlo. Ma quando non erano in diretta con Alfonso, e invece lo erano sul canale 55 del digitale, li abbiamo sentiti lasciarsi andare ad alcune considerazioni.

LA CONTESSA NUDA AL GF VIP 5: LE REAZIONI IN CASA

A rendersi conto della gravità della cosa, è stata tra le prime Matilde Brandi che non ha affatto gradito quanto si è visto in tv. Lo stesso Pierpaolo Petrelli, giovane e simpatico, si è detto allibito per le immagini mostrate in diretta. “Non ci credo avrebbero dovuto tagliare, staccare, non è possibile” ha detto l’ex velino. La Contessa aveva persino pensato che fossero andate in onda la sera, non aveva capito che era una diretta del pomeriggio. E se anche lei si è mostrata abbastanza tranquilla con Signorini, insieme ai ragazzi ha cercato di capire cosa fosse accaduto.

I concorrenti entrati in casa, che hanno visto dal ritiro in albergo le immagini hanno cercato di farle capire senza sbottonarsi più di tanto in quanto non possono parlare di quello che succede fuori, che non è stato un problema. “E’ stato tutto casuale” le dice Miryam Catania. “Ma cosa si è visto” le chiede la contessa. “Ecco diciamo che eri come Eva” ha detto l’attrice provando a rassicurarla. Fulvio Abbate consiglia alla contessa di stare tranquilla perchè non è stata lei a fare una pessima figura e di non pensarci troppo. Ma la cosa chiaramente non ha lasciato indifferente Patrizia.

I concorrenti hanno consigliato a Patrizia di spogliarsi solo in bagno e di ricordare che le telecamere sono davvero ovunque.