Continua il successo di Primo appuntamento con Flavio Montrucchio: Real Time batte Tv8

In attesa di vedere la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, che potrebbe decretare nuovi record stagionali in termini di ascolti per Real Time, la rete si affida ai suoi cavalli di battaglia. Di assi nella manica da giocare ce ne sono tanti e in questo settembre complicatissimo per i programmi in onda nel prime time, Real Time si affida a Bake Off Italia e a Primo appuntamento, che non deludono. Nella complicata serata del 22 settembre 2020 con nuovi debutti e ritorno di programmi storici, Real Time si accede grazie a Flavio Montrucchio che ancora una volta incassa numeri eccellenti con il suo Primo appuntamento, riuscendo anche a battere TV8, cosa non semplice visto che la rete di Sky propone il nuovo programma di Enrico Papi. Non solo, il programma di Tv8 vanta un cast di ospiti stellari che però a quanto pare, non serve per battere la gente comune e le storie d’amore raccontate da Flavio su Real Time.

CONTINUA IL SUCCESSO DI PRIMO APPUNTAMENTO: I DATI

I numeri di Primo appuntamento:

VOLA CON OLTRE 700.000 SPETTATORI ED IL 5.3% SUL PREZIOSO TARGET FEMMINILE

Discovery può quindi festeggiare un altro importante traguardo:

Con 704.000 spettatori e il 2.9% di share, Flavio Montrucchio e Primo appuntamento battono sia TV8 che Il nove. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 601.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Ultimatum alla Terra è seguito da 617.000 spettatori con il 2.9%.

In queste settimane tra l’altro si stanno registrando le nuove puntate di Primo appuntamento, sempre nel massimo rispetto delle norme anti covid. Nuove puntate che, visto il successo delle prime 5 in onda nella stagione autunnale, torneranno poi nel 2021.

Non solo numeri in tv ma anche sui social. Ogni volta che Primo appuntamento va in onda, l’hashtag spopola sui social a dimostrazione del grande interesse che desta nel pubblico particolarmente attivo quindi!