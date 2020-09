Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti del 27 settembre 2020

Si torna in prima serata con una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso. Resteranno deluse tutte le persone che pensavano che si sarebbe approfondito l’ormai noto Ares Gate perchè a quanto pare, non ci sarà molto da dire nei programmi di Canale 5 ( pensate che sono state tagliate anche tutte le parti in cui se ne parlava sia da Pomeriggio 5 che da Mattino 5). Torniamo quindi alle anticipazioni: Barbara d’Urso come sempre al venerdì ha rivelato alcuni dei nomi degli ospiti che saranno nello studio di Canale 5 in prima serata. Tra gli altri, anche Matteo Salvini che torna a Live-Non è la d’Urso, dopo le elezioni.

LIVE NON E’ LA D’URSO OSPITI 27 SETTEMBRE 2020: ARRIVA MATTEO SALVINI

Tra gli ospiti della terza puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 27 settembre 2020 ci sarà anche Matteo Salvini che a quanto pare affronterà 5 agguerritissime sfere, come annunciato da Barbara d’Urso venerdì pomeriggio.

NICOLETTA MANTOVANI MOSTRA LE IMMAGINI DEL MATRIMONIO A LIVE

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica sera si parlerà nuovamente del matrimonio di Nicoletta Mantovani che per la prima volta mostrerà in tv alcune immagini del matrimonio.

FEDERICO FASHION STYLE PER LA PRIMA VOLTA CONTRO LE 5 SFERE

Lo abbiamo visto spesso a Live, tra il pubblico o dietro le quinte come parrucchiere dei vip ma questa volta sarà lui stesso il protagonista. Parliamo di Federico Fashion Style che nella puntata del 27 settembre 2020 affronterà 5 agguerritissime sfere. In queste ultime settimane il parrucchiere è stato travolto dalle polemiche: dalla sua positività al covid 19 dopo le vacanze in Sardegna, alla poca chiarezza dei suoi listini nei saloni di Roma e Milano. Avrà modo di rispondere a tutte le domande con le 5 sfere che si schiereranno dalla sua parte o contro!

SERENA GRANDI CONDANNATA A 2 ANNI DI RECLUSIONE SBARCA A LIVE

Tra gli altri ospiti della puntata di Live in onda il 27 settembre 2020 anche Serena Grandi che avrà modo di commentare la condanna a due anni di reclusione dopo il fallimento del suo ristorante e il pignoramento di tutti i suoi beni.

BUSTA CHOC GOLD: E’ PER LA CONTESSA DE BLANCK

Arrivano delle nuove rivelazioni sulla contessa de Blanck, è o non è una nobil donna? Busta choc gold anche in questa puntata di Live!