LIVE Non è La D’Urso: Federico Fashion Style attacca Antonella Mosetti per un conto non saldato

Da essere attaccato ad attaccare le opinioniste il passo è breve se ti trovi da Barbara D’Urso. Sì, perché è capitato proprio questo a LIVE Non è La D’Urso nella puntata del 27 settembre 2020 quando, davanti alle cinque “agguerritissime” sfere ci si è messo Federico Fashion Style: il parrucchiere dei VIP e volto protagonista del docu-reality di Real Time Il Salone delle Meraviglie.

Tutto parte dalla recente multa che Federico Fashion Style ha dovuto pagare in quanto in uno dei suoi centri non aveva esposto chiaramente i prezzi per i suoi trattamenti. Da qui, LIVE Non è La D’Urso ha costruito un match con cinque “sferate” donne che non gliele hanno mandate a dire…

LIVE Non è La D’Urso: Federico Fashion Style attacca Antonella Mosetti

La prima “sferata” a farsi avanti con una bella polemica è la fumantina Antonella Mosetti. La donna ha spiegato che è stata lei a lanciare Federico Fashion Style nel jet-set e che, nonostante questo, il parrucchiere non le è mai stato riconoscente. Federico non ci sta alle suddette accuse e ha rilanciato con un’altra accusa, più infamante: stando alle dichiarazioni dell’har stylist, Antonella Mosetti e sua figlia (Asia Nuccetelli) non solo avrebbero usufruito gratuitamente di alcuni dei trattamenti del Salone delle Meraviglie ma addirittura la showgirl sarebbe morosa di 700 Euro.

Federico Fashion Style ha spiegato dettagliatamente come si è arrivati a questo conto non saldato: secondo la sua ricostruzione, la Mosetti avrebbe raggiunto il desk per effettuare il pagamento ma, dopo la strisciata, la carta sarebbe stata rifiutata. Dopo la tacita promessa verbale di un prossimo pagamento, la Mosetti avrebbe bloccato Federico su tutti i social e le app così da non risultare più rintracciabile. Una accusa che la showgirl ha respinto in toto.

LIVE Non è La D’Urso: anche Elena Morali contro Federico Fashion Style

Nella discussione si fionda anche Elena Morali.La ex pupa ha spiegato di esser stata fregata dall’entourage di Federico Fashion Style in occasione di uno “Scambio merci”: Federico Fashion Style avrebbe regalato i trattamenti ai capelli alla Morali e lei, in cambio, avrebbe fatto pubblicità al salone sui suoi social.

La Morali ha spiegato che, dopo la prima sponsorizzazione andata come nei piani, in un secondo caso di “scambio merci” è stata costretta da un commesso de salone a pagare 1.500 Euro di trattamenti (su un ammontare di 3.00 Euro di parcella). Su questa faccenda, Federico non ha risposto concretamente nel merito.

Nel grande caos, purtroppo, Barbara D’Urso non ha dato parola ad un’altra ospite in collegamento con LIVE Non è La D’Urso, ovvero Chiara Facchetti: una youtuber che un anno fa raccontò la sua disavventura con i trattamenti di Federico Fashion Style (fra cui l’applicazione di extension dannose per il cuoio capelluto e di quattro colori tutti differenti da quello richiesto).